L’Italia ha più bisogno di una Bce credibile che di politiche espansive

L’ultima conferenza stampa della presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, e la successiva brusca caduta dei titoli pubblici in alcuni Paesi dell’eurozona, poi in parte rientrata, hanno riportato l’attenzione

sulla politica monetaria della Bce. Il dibattito

ha preso strade diverse, con argomenti

e accenti differenti fra gli osservatori europei e quelli italiani.

Fuori dall’Italia la discussione si concentra su una domanda: Francoforte sta facendo un errore a sottostimare i rischi di inflazione? O ha invece ragione a giudicare l’attuale fiammata dei prezzi (secondo alcune misure, la più forte che la Bce abbia sperimentato nei 22 anni della sua esistenza) temporanea e quindi trascurabile?

Chiediamoci anzitutto se la questione sia importante. Dopotutto parliamo di tassi di inflazione storicamente bassi: l’ultimo dato per l’eurozona (anticipazione Eurostat per ottobre) è del 4,1%, ben lontano dalle punte sopra il 20% che alcuni Paesi avevano sperimentato nella Grande inflazione degli anni 70 e 80. Contrariamente ad allora oggi sono alcuni Paesi del centro-nord Europa ad avere i tassi più alti: in ottobre l’inflazione tedesca è stimata al 4,6%, mentre Italia e Francia si attestano poco sopra il 3 per cento. Il differenziale rende l’eurozona più coesa perché aumenta la competitività di Paesi tradizionalmente più deboli. E ancora: un po’ di inflazione non fa che controbilanciare gli anni passati, in cui si temeva addirittura che l’Europa potesse cadere nel buco nero della deflazione.

Qual è il problema, dunque?

Un problema è che la Bce tende a essere isolata nel suo atteggiamento “rilassato” nei confronti dei rischi inflazionistici. La Federal Reserve americana ha già annunciato un calendario di uscita dalle misure espansive. La Bank of England, nonostante l’inflazione Oltremanica sia più bassa che sul continente (3,2% a settembre) e a parte qualche confusione verbale negli ultimi giorni, nella sostanza ha confermato che i tassi aumenteranno. È vero che, come Lagarde non si stanca di ripetere, ogni area ha una sua situazione specifica. Ma l’isolamento pone la Bce in una posizione scomoda. Vari studi hanno dimostrato che l’inflazione ha una componente globale: le aree del mondo sono collegate fra loro. Vi è anche una ragione più sottile che ha a che fare con i rischi di commettere un errore. Piaccia o no, sbagliare da soli è più rischioso che sbagliare insieme ad altri. Brucia ancora la memoria di ciò che accadde nel 2007-2008, alla vigilia della crisi finanziaria, e poi ancora nel 2011, alla vigilia dell’eurocrisi. Anche allora, in solitudine, la Bce sottovalutò i rischi di recessione e alzò i tassi: errate valutazioni

che le vengono spesso rimproverate. Sarebbe grave se la situazione si ripetesse ora,

con il segno cambiato. Specialmente se all’errore si accompagnasse l’accusa, che già si sente ventilare, che la Bce ha perso l’indipendenza ed è al servizio dei governi

e del mercato finanziario.