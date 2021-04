L’Italia verso il weekend del primo maggio: dal picnic alle spiagge ai musei ecco tutto quello che si potrà fare

5' di lettura

Dopo un lungo periodo di “chiusura forzata”, grazie al decreto riaperture in vigore dal 26 aprile al 31 luglio, nell’Italia tinta in gran parte di giallo sarà il primo week end “libero”. L’ultimo risale infatti a Ferragosto. Nelle prossime 48 ore dunque 47 milioni di italiani avranno la possibilità di tornare a spostarsi tra le regioni gialle, ma anche di raggiungere le altre zone avendo con sé il green pass, il documento che certifica l'avvenuta vaccinazione o, eventualmente, la negatività al tampone nelle 48 ore precedenti il viaggio (nelle ultime ore sono state segnalate file per sottoporsi al test e ottenere il certificato). Sarà possibile pranzare o cenare nei ristoranti ma solo all’aperto e con il limite di 4 persone al tavolo, fare picnic all’aria aperta, ma anche visitare musei.

Si potrà andare in spiaggia: gli stabilimenti balneari riapriranno a metà maggio (ma il governo non ha fissato una data specifica, ad esempio il Lazio apre la stagione il primo del mese). Insomma, dopo la seconda Pasqua in lockdown e un Natale in zona rossa, l'Italia torna a sperare, seppur con un invito generale a rispettare le norme, su tutte il distanziamento e l'obbligo della mascherina.

Boom prenotazioni in 10mila agriturismo

Stando alle indicazioni fornite dalla Coldiretti, è corsa alle prenotazioni negli oltre diecimila agriturismo con attività di ristorazione presenti nelle regioni gialle dove è possibile il servizio al tavola all'aperto ma sono preparati i cestini per le “agriscampagnate” da consegnare anche a domicilio e con la possibilità di asporto. La riapertura del weekend è molto attesa dopo che le chiusure a singhiozzo dall'inizio della pandemia hanno tagliato i redditi degli operatori agrituristici con perdite di fatturato stimate alla Coldiretti in 1,2 miliardi di euro.

Tornano le gite fuori porta

Gli italiani ne approfitteranno anche per le “gite fuori porta”, come dimostrano le prenotazioni per luoghi turistici e le isole. Con il ritorno della Campania in zona gialla, le compagnie di navigazione hanno implementato i collegamenti marittimi con Ischia e Procida, che tra pochi giorni diventerà la prima isola covid free del Paese. A Napoli fari puntati soprattutto sul lungomare dove, complice il bel tempo previsto, si potrebbe riversare la maggior parte della popolazione per una passeggiata e per godere di un pranzo all'aperto in riva al mare ma anche sul centro storico dove riaprono i musei e i luoghi di interesse culturale sebbene solo su prenotazione.

Manifestazioni all’aperto in Costiera Amalfitana

Cominciano a riaprire hotel e ristoranti un po' ovunque e sui litorali i posti a sedere all'aperto, gli unici disponibili in base alle restrizioni, sono sold out ormai da giorni. In Costiera Amalfitana saranno organizzate manifestazioni all'aperto nel rispetto delle norme, con il sindaco di Minori, Andrea Reale, che ha lanciato un appello al rispetto delle regole. Niente vacanzieri, per il momento, sul litorale veneto che si prepara a riaprire lettini ed ombrelloni dal 15 maggio.