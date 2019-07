L’Italia insegue i fondi europei per recuperare traffico merci di Chiara Bussi

4' di lettura

Da qui al 2050 il traffico merci in Europa aumenterà del 60 per cento. Una buona notizia per il commercio, fa notare la Commissione Ue, che pone però nuove sfide per il settore dei trasporti. Ancora oggi un’unica area europea, volàno per la competitività, resta un miraggio. La prossima tappa sarà il completamento della rete centrale dei corridoi Ten-T, il sistema di infrastrutture integrate che secondo le stime di Bruxelles contribuirà anche a un aumento del Pil europeo dell’1,8 per cento. Per raggiungerla rimangono da colmare numerosi divari tra i Ventotto. Come lo spread di 18 posizioni che separa la Germania (prima) dall’Italia (19esima) nell’indicatore sulla logistica della Banca mondiale che misura l’efficienza delle infrastrutture dei trasporti e la qualità dei servizi.

Mind the gap

In un anno il nostro Paese è migliorato di due gradini, ma figura sempre dietro agli altri big come Francia (16) e Spagna (17). Se si considerano tutti i Paesi dell’Unione, la distanza tra i due poli sale di 69 posizioni con la Lituania, maglia nera. Fossati non di poco conto, che sono il riflesso di una diversa apertura del mercato e di investimenti realizzati. Per Enrico Musso le ragioni del divario italiano sono tre: «Realizzare infrastrutture nel nostro Paese - spiega il direttore del Cieli (Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture) - risulta estremamente difficile e il primo ostacolo è normativo e burocratico. L’Italia sconta poi un’eccessiva frammentazione degli operatori di trasporti e logistica, quasi tutti di piccole e medie dimensioni rispetto ai competitor europei». Il terzo è «un deficit di concorrenza». Il risultato? «Un ritardo preoccupante che presenterà il conto quando verrà creato un’unica area europea dei trasporti e il nostro Paese rischia di esserne escluso». Secondo il vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè «le condizioni per migliorare la posizione nell’indice sono la permeabilità dei porti e i collegamenti con gli interporti». Al tempo stesso, aggiunge, «occorre sviluppare nelle imprese la cultura dei servizi con un accorciamento della filiera. Dato che la logistica si fonda su tempo, qualità, quantità e prezzo, serve un sistema infrastrutturale funzionante che garantisca la fluidità necessaria per poter dare competitività ai prodotti».

Nel rapporto “Transport in the European Union: current trends and issues” della Commissione Ue ce n’è per tutti. In Francia, ad esempio, il mercato ferroviario è chiuso alla concorrenza, mentre la Spagna non ha ancora adottato una strategia sui porti. A parte la Germania, fa poi notare Musso, il modello da seguire è l’Olanda che ha sciolto da tempo questi nodi grazie all’aeroporto di Schiphol e al porto di Rotterdam, sempre più interconnessi.

L’ingrediente fondamentale per colmare il divario tra i Paesi Ue e tra l’Europa e il resto del mondo è quello degli investimenti. Se dal 2000 al 2006 - sottolinea Bruxelles - per le infrastrutture dei trasporti sono stati sborsati 859 miliardi, nel periodo 2010-2030 serviranno ben 1,5 trilioni per migliorare la qualità e la capacità del sistema, con un tandem pubblico-privato. Di questi, 500 miliardi dovranno essere destinati per completare i 9 corridoi della rete centrale Ten-T entro il 2030. L’Italia è coinvolta in quattro di essi. Ma, scrive l’esecutivo Ue, «la sezione italiana del corridoio scandinavo-mediterraneo è ancora incompleta sia per la rete ferroviaria che per le connessioni con i porti». Gli investimenti dovrebbero concentrarsi sul completamento della rete Napoli-Bari, Catania-Palermo, Battipaglia-Reggio Calabria e sul miglioramento dei collegamenti marittimi e su rotaia.