Italia, il governo torna a parlare di privatizzazioni: quali aziende potrebbero essere coinvolte?

Anche se il clima è diverso ed i margini di manovra sembrano ora particolarmente limitati, si torna a parlare di privatizzazioni in Italia per fronteggiare in qualche modo il nostro debito pubblico che avanza. Della possibilità, ne ha discusso, alcuni giorni fa, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.

All'indomani, si sono subito scatenate le polemiche anche se, all'atto pratico, l'unica operazione che appare oggi sicura è quella della vendita del pacchetto di maggioranza del Monte dei Paschi di Siena perché, dopo il salvataggio del 2017, sussiste tuttora l'impegno preso con l'Unione Europea di fare uscire la banca dall'orbita pubblica entro il prossimo anno. Peraltro anche questa dismissione non sarà facile perché, all'interno della maggioranza, si è già accesa una discussione tra il vicepremier Antonio Tajani, pronto a ribadire che lo Stato non deve fare il banchiere, ed esponenti della Lega che prendono le distanze sostenendo che la cessione dell'istituto di credito toscano non è all'ordine del giorno.

Non è quindi assolutamente il caso di ipotizzare un bis delle grandi privatizzazioni di un trentennio fa, artefice l'allora presidente dell'Iri (e, successivamente, premier) Romano Prodi.

Non è possibile fare paragoni tra le dismissioni di ieri e quelle, eventuali, di oggi - e lo stesso Prodi, che ho interpellato, ha detto di non essere in grado di confrontare le sue privatizzazioni con quelle che potrebbero esserci adesso perché oggi non si conoscono ancora le reali intenzioni del governo sull'argomento – ma molti, dopo le dichiarazioni di Giorgetti, hanno comunque rivissuto quella storica stagione.

Tanti addetti ai lavori hanno considerato quegli anni come una vera svolta dell'economia italiana, una drastica cura dimagrante (dalla Stet ad Autostrade, dalla Sme alla Finsider) che consentì alle casse statali di poter avere una seconda giovinezza. Era tale lo scetticismo nei confronti di Iri & C. che questi gruppi venivano comunemente chiamati “pachidermi pubblici” mentre i loro manager erano stati ribattezzati “boiardi di Stato”. Poche le eccezioni: si salvavano solo l'Eni fondato da Enrico Mattei, anche perché controllava direttamente un giornale, e qualche altro gruppo.