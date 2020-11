L’Italia delle miniere “dimenticate”: dove sono e i tesori che si estraggono

LA MAPPA DELLE MINIERE IN ITALIA

«Nonostante un andamento complessivamente critico e il loro valore unitario non particolarmente rilevante, i minerali industriali presentano una serie di caratteristiche che ne esaltano l'indubbia rilevanza per l'economia del nostro paese anche grazie alla loro lavorazione di alta qualità - chiarisce Monica Giarda, direttore di settore di Assorisorse -: sono input essenziali per la maggior parte dell'industria manifatturiera e delle costruzioni che, congiuntamente, rappresentano il 20% del valore aggiunto nazionale e il 30% dell'occupazione italiana».

Per la direttrice il settore è «cruciale per l'industria manifatturiera presente sul territorio in quanto rappresenta quello delle materie prime essenziali per numerosi altri settori come quelli delle vernici, dell'elettronica, delle fusioni di metalli e delle fonderie, della carta, delle plastiche, del vetro, delle ceramiche, della detergenza, dei prodotti farmaceutici, della cosmesi, dei materiali da costruzione e dell'agricoltura».

Le materie prime che l’Italia non sfrutta

«I minerali per l'industria – prosegue Monica Giarda – sono anche impiegati nella lavorazione degli alimenti e dei mangimi ed hanno un ruolo sempre più importante nell'ingegneria ambientale, oltre ad essere presenti negli oggetti che usiamo ogni giorno».

Non è comunque tutto. «Per l'Italia purtroppo, pur essendoci disponibilità di materie prime, non sembrano esserci le condizioni per il loro sviluppo: per vincoli ambientali e burocrazia lenta e farraginosa - continua la responsabile -. L'Italia rischia di essere un Paese destinato a dipendere dall'estero con la perdita di una grande parte delle ricadute economiche».Non è certo un caso che le miniere di galena e blenda (da cui si ricava piombo e zinco) del Sulcis Iglesiente si ritrovino con la produzione ferma da anni e si preparino a vivere una nuova vita fatta di turismo e ricerca scientifica.

La crisi e la chiusura tra gli anni ’70 e ’80

«Le miniere metallifere italiane, che operavano tutte in sotterraneo, hanno subito negli anni Settanta e Ottanta i contraccolpi di una crisi che era già iniziata nel decennio precedente collegata al progressivo sviluppo in profondità dei cantieri minerari e all'incremento del costo del lavoro rispetto ai paesi al tempo in via di sviluppo - premette Antonio Martini, ingegnere minerario con lunga esperienza nel settore -; situazione che ha trovato il suo epilogo con la crisi energetica: i costi di produzione non erano più competitivi e via via quelle miniere chiusero sebbene con una legge del 1982 lo Stato tentò un rilancio del settore mettendo in campo ingenti risorse pubbliche per sostenere le attività dalla ricerca mineraria alla produzione».