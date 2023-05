L’Italia multiculturale è già una realtà

Sono queste le ragazze – e i ragazzi - della terza cultura, che uniscono anziché dividere. Che trovano nella complessità un punto di forza, e non di debolezza, per superare gli stereotipi. Nel caso della soprano, l'inclusione è arrivata attraverso il linguaggio della musica: «è unificante per molte culture nonché il modo migliore per avvicinarsi all'altro esprimendo, al contempo, chi si è davvero» ha chiarito Battistelli.

Razza, etnia, nazionalità

«Io arrivo dall'impero persiano e sono dell'impero romano. Ho sempre amato raccontarmi richiamando la storia, anche se ho scoperto che in Italia si è sempre lo straniero di qualcun altro: chi vive al nord, ad esempio, è straniero al sud, e viceversa» ha aggiunto l'attivista Moshir Pour, ricordando quanto anche il linguaggio sia importante per stimolare il progresso sociale.

Non è un caso, infatti, che proprio oggi si sia tornati a dibattere di termini come, razza, etnia e nazionalità. «Sono temi complessi, ogni parola ha un significato specifico, così come unica è la storia che ognuna di noi porta con sé. Il rischio che corriamo, invece, è quello di semplificare, uniformare, ragionare per categorie. Ma abbiamo bisogno di dibattiti aperti e sempre nuovi» ha rinnovato Diallo.

Non dimenticare l’Iran



E l'impegno per il riconoscimento del valore della diversità e dell'inclusione non può non passare dalla lotta per i diritti che in molti paesi coincide con quella per l'affermazione della libertà. È la storia dell'Iran dei giorni nostri. Un Paese in cui il dramma sociale è ancora vivo e brucia quotidianamente.

«Abolfazl AmirAtayi è solo l'ultimo ragazzo di 16 anni ucciso dalle forze dell'ordine del regime della repubblica islamica iraniana. Era stato colpito alla testa da un proiettile di gas lacrimogeno che l'aveva paralizzato. Ha combattuto 8 mesi per restare in vita ma alla fine non ce l'ha fatta. In Iran si muore ancora perché si è di un'etnia diversa. Si muore per chiedere la libertà. Ma noi tutti abbiamo una responsabilità importante – è stato il richiamo finale di Pegah Moshir Pour -: dobbiamo ricordare il suo nome e quello di chi ha avuto il suo stesso destino. Per non tacere la sua storia e non normalizzare ciò che normale non è».