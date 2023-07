L’Italia non è un Paese per giovani: nel 2050 per ogni lavoratore ci sarà un pensionato

Tuttavia si tratta di famiglie sempre più piccole, caratterizzate da una maggiore frammentazione, il cui numero medio di componenti potrà scendere da 2,24 persone nel 2021 a 2,12 nel 2041. Anche le famiglie con almeno un nucleo (ossia contraddistinte dalla presenza di almeno una relazione di coppia o di tipo genitore-figlio) varieranno la loro dimensione media da 3,0 a 2,8 componenti.

Il processo di invecchiamento per l’Italia rappresenta un fardello che peserà sulla crescita economica. Come emerso dalla relazione annuale del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in soli tre anni, dal 2019 il numero di persone convenzionalmente definite in età da lavoro (tra i 15 e i 64 anni) è già diminuito di quasi 800mila unità e – come detto – secondo le proiezioni demografiche dell’Istat, nello scenario centrale entro il 2040 la popolazione residente si dovrebbe ridurre di due milioni e mezzo di persone; quella tra i 15 e i 64 anni di oltre sei.

Giovani e donne

Il miglioramento delle condizioni di vita e di salute conseguito negli ultimi decenni – questo il messaggio di Bankitalia - potrà consentire a non poche persone di lavorare oltre il limite convenzionale dei 64 anni, in linea con le tendenze già in atto, sostenute anche dalle riforme pensionistiche. Ma certamente occorrerà accrescere la capacità di impiegare i giovani e le donne, i cui tassi di partecipazione in tutte le aree del Paese sono davvero modesti, e nel Mezzogiorno i più bassi d’Europa.

In ogni caso la crescita dell’economia non potrà contare su un aumento della forza lavoro, anche se un apporto potrà arrivare da un allungamento dell’età lavorativa e dal saldo migratorio, con politiche di integrazione più efficaci di quelle attuali.

Il tema per l’Italia – ma anche per gli altri Paesi – è il Pil ma anche la sostenibilità delle finanze pubbliche: secondo l’Ageing Report del 2021 della Commissione Europea, in Italia la spesa pubblica in pensioni è stimata in crescita di quasi 2 punti percentuali, dal 15,4% del Pil nel 2019 al 17,3% nel 2045. Gli effetti economici si riscontrano anche a livello del dividendo demografico, cioè il contributo alla crescita dato dall’aumento della popolazione in età lavorativa. Insomma, l’Italia è uno dei Paesi più esposti all’invecchiamento.