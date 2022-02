L’Italia non è un Paese per milionari: solo sei ogni 100mila residenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tremilaseicentotrentasette milionari. Per la prima volta si svela il numero esatto dei contribuenti italiani che dichiarano al fisco un reddito complessivo a “sei zeri”. Per farsi un’idea, è come dire che in Italia ci sono sei milionari ogni 100mila residenti (ai fini fiscali). Nove ogni 100mila contribuenti tra quanti hanno presentato la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche nel 2020.

Sono tanti? Sono pochi? Proviamo a guardare quel che accade in altri paesi. Sulla base dei dati raccolti dal Sole 24 Ore del Lunedì, i primi della classe in base al parametro di un reddito dichiarato pari o superiore a un milione (di dollari) sono gli Stati Uniti: le dichiarazioni che superano questo livello sono 556.400. Da New York a Los Angeles, si contano 168 milionari ogni 100mila abitanti, 353 ogni 100mila contribuenti. Ma, certo, è l’America, si potrebbe dire.

Il che è vero, ma a ben vedere, anche la Gran Bretagna e la Svizzera si difendono egregiamente. Oltremanica sono 18mila i redditi annui superiori a un milione di sterline, che significa 27 milionari per 100mila abitanti e 57 ogni 100mila contribuenti (questo parametro, ovviamente, risente del fatto che il numero dei contribuenti è molto diverso da paese a paese, in base alle specifiche regole fiscali). Nella Confederazione elvetica di milionari in franchi ne sono censiti 6.336, con un rapporto di ben 74 ogni 100mila abitanti.

Germania in testa

Tra i paesi Ue per i quali sono stati raccolti i dati, è la Germania a tenere il passo del plotone di testa: gli “euro-milionari” sono 24.743, 30 ogni 100mila abitanti e 57 ogni 100mila contribuenti. La Francia è piuttosto staccata: 10.370 milionari, 15 ogni 100mila abitanti, la metà esatta della Germania. Poi l’Austria, che di milionari ne totalizza 706, otto ogni 100mila contribuenti, non molto distante dall’Italia, ma per la quale è interessante segnalare che sono 530 i milionari colpiti dalla “super-tassa” sui ricchi che prevede l’applicazione dell’aliquota marginale del 55% per i redditi superiori a un milione di euro. La Spagna non rileva il numero dei milionari e le statistiche, che per altro utilizzano classi di reddito piuttosto difformi da altri Paesi, si fermano ai redditi oltre 600mila euro, con oltre 11,8mila contribuenti.

Insomma, almeno di fronte al fisco l’Italia non sembra proprio essere un paese per milionari (e non solo, visto che solamente l’1,2% dei contribuenti dichiara un reddito anno individuale oltre 100mila euro, poco più di 500mila persone).