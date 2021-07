L’Italia ora cerchi di vincere un altro campionato, quello economico

Oggi non è più tempo di immigrati che, per sbarcare il lunario, trovavano lavoro al Nord negli anni del dopoguerra e del miracolo economico. Ecco perché, lo ribadiamo, la ripartizione nel migliore dei modi dei soldi europei del Recovery diventa la cartina di tornasole per comprendere davvero se siamo in grado o meno di uscire dal tunnel della recessione. Su questo punto siamo in alto mare: nonostante le tante promesse, i nostri politici non sembrano guardare al di là dei problemi più immediati, con vere prospettive di lungo periodo. Un esempio? Secondo dati della Camera, solo il 37,5% dei fondi europei è destinato alle iniziative “green”.

Se vogliamo sul serio cambiare marcia, dobbiamo guardare l'emergenza con occhi diversi saltando oltre gli ostacoli più immediati: solo così potremmo risollevarci anche dalle macerie della pandemia e gettare le basi per un nuovo miracolo economico. In fin dei conti, anche la vittoria degli azzurri a Wembley è stata un mezzo miracolo, perché non cercare ora di fare il bis anche con l'Azienda-Italia? E, per i rigori da parare, in porta abbiamo sempre Donnarumma ….