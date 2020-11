L’Italia organizzi con urgenza un piano per la distribuzione dei vaccini anti-Covid

Data la necessità di assicurare il vaccino a tutta la popolazione italiana con un servizio rapido, efficiente e snello nonostante le diversità territoriali e vista la necessità di programmare le modalità dell'eventuale richiamo, in funzione della risposta immunitaria, è fondamentale l'attivazione di una rete adeguata, valutando ab origine, con una analisi del rischio e dei possibili colli di bottiglia, le diverse soluzioni (ospedali e centri medici specializzati esistenti, poli fieristici riconvertiti, studi medici di medicina generale e di pediatria di libera scelta, farmacie convenzionate). Questa partita non rappresenta solo una sfida di tipo sanitario, ma può diventare un volàno di sviluppo economico per ridefinire le logiche competitive di un paese come l'Italia, partendo, ad esempio dalla distribuzione del vaccino.

A livello internazionale, è scattata la corsa dei player della logistica, come DHL, a individuare soluzioni per assicurare la distribuzione del vaccino nei Paesi emergenti, dove la penetrazione logistica è complessa, specialmente per prodotti che richiedono il rispetto di parametri termici peculiari. La posizione strategica dell'Italia nel bacino del Mediterraneo fa del nostro paese un hub naturale. Ma questo richiede la rapida definizione di piani di sviluppo e la partecipazione attiva a network internazionali, sia istituzionali sia di mercato. Per cogliere questa opportunità, la cui rilevanza non può essere trascurata, è necessario un approccio bicefalo da parte del Governo: la programmazione sanitaria, unita alle strategie di procurement, dovrebbero non solo soddisfare i fabbisogni sanitari, ma consentire anche al mercato di investire, crescere e innovare.

Considerando il peso della sanità sul PIL (8,8% nel nostro paese), questo approccio dovrebbe diventare strutturale, al di là della crisi contingente. Nel 2018, il sistema sanitario nazionale ha speso in beni e servizi non sanitari circa 36,4 miliardi di euro, a cui si aggiungono 3,4 miliardi di euro di investimenti. Un pezzo di spesa pubblica importante che non solo deve essere gestita in modo efficiente, ma dovrebbe stimolare la capacità di innovazione da parte degli operatori di mercato per dare risposte, efficienti ed efficaci, a fabbisogni sempre più granulari e complessi dei cittadini, favorendo, al contempo, anche sviluppo economico e occupazionale attraverso effetti diretti, indiretti e moltiplicativi.



Durante la prima ondata di emergenza sanitaria abbiamo assistito alla nascita delle cosiddette “hastily–generated partnership”, forme di collaborazione tra istituzioni pubbliche e operatori di mercato, per trovare risposte rapide alla pandemia dilagante. Questa seconda fase, per certi versi, presenta complessità maggiori. La crisi sanitaria si innesta in un quadro economico e sociale fortemente deteriorato che richiede ancora più collaborazione pubblico-privato, non più in modo paternalistico ed estemporaneo, ma con un approccio strutturato e di medio-lungo termine. Si tratta di un disegno ambizioso, per cui potrebbero essere impiegate le risorse di Next Generation EU. Condizione essenziale è, però, una leadership politica che sappia mobilitare le migliori competenze, per trovare soluzioni e stimolare l'imprenditorialità privata, garantendo una ripresa economica sostenibile e resiliente.