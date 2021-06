L’Italia in piena fiducia alla prova dell’ostacolo Svizzera

4' di lettura

Riprende la giostra. Dopo un primo giro quasi euforico con la Turchia, che ha permesso agli azzurri di raggiungere il 28esimo utile consecutivo, e di far crescere ondate di entusiasmo intorno alla nazionale, l'Italia ritorna all'Olimpico per il secondo turno contro la Svizzera, avversario meno banale di quanto si creda anche se il suo esordio contro il Galles (1-1) non è stato dei più brillanti, anzi. .



Il contrario dell'Italia che, nel caso le cose girassero bene (successo sulla Svizzera e pareggio tra Galles e Turchia), potrebbe addirittura centrare la qualificazione anticipata agli ottavi di finale.

Loading...

Già qui si intravedono dei pericoli: quelli di un eccesso di ottimismo. Finora infatti è andato tutto bene. E la Turchia, incollata nella sua metà campo, ci ha facilitato le cose. Vero che per passare in vantaggio ci è voluto un tempo e un autogol, però l'Italia, con la sua velocità e il suo gioco incalzante, aveva ormai messo alle corde gli avversari poi sgretolatisi per incapacità di opporre uno straccio di reazione.

Ora con la Svizzera bisogna replicare. C'è un problema, però: che gli elvetici, dopo il pareggio col Galles, non possono lasciar altri punti per strada. In più il suo c.t., Petkovic, ex tecnico della Lazio, conosce molto bene il calcio italiano. Cosa abbia in mente non lo sappiamo, e certo non ce lo dirà. Comunque non farà quella specie di indegno catenaccio praticato dalla Turchia. Probabile invece che ci pressino più in alto, per crearci qualche problema in difesa. In attacco gli svizzeri non scherzano: Embolo è rapido e potente. Da da non dimenticare anche l'atalantino Remo Freuler, un altro che ci conosce bene. Lo stesso Mancini avverte: «La Svizzera è una squadra forte e quadrata, dovremo fare una partita perfetta, senza quasi sbagliare nulla».

Inquadrati i rischi, ci sono però buoni motivi per essere fiduciosi. Il primo che l'Italia, sull'onda dell'entusiasmo, può permettersi di non cambiare quasi nulla. A parte Florenzi, che verrà sostituito da Di Lorenzo, scende in campo la stessa formazione che ha fatto faville con la Turchia. Una scelta giusta perchè, al di là della doverosa fiducia, non si vedono segnali di stanchezza. L'impressione è di un gruppo in crescita reso ancora più compatto dalle ultime prestazioni. Nelle ultime nove partite l'Italia sempre vinto senza prendere un gol. Inoltre gli azzurri hanno avuto cinque giorni per recuperare.