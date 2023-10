Italia alla prova del rating: S&P deciderà nelle prossime ore

Attesa per il 17 novembre: arriverà il giudizio di Moody’s

Ma la data cui si guarda con più preoccupazione è il 17 novembre, quando arriverà il voto di Moody’s: l’agenzia è di fatto in stand by da maggio, quando decise di non aggiornare il rating. L’attuale giudizio classifica l’Italia a Baa3 con prospettive negative e a fine aprile la stessa agenzia evidenziava in un report come l’Italia fosse l’unico Paese tra quelli “coperti” a rischiare «di perdere l’’investment grade». Un eventuale declassamento collocherebbe l’Italia nella categoria “junk”.

Il giudizio della Commissione europea

A completare definitivamente il calendario dei giudizi sarà però la Commissione europea, che deve dare la propria valutazione sulla manovra. Il Documento programmatico di bilancio è stato inviato lunedì, subito dopo il via libera in cdm. Ma la validazione arriverà solo tra un mese. Bruxelles ha infatti già detto che pubblicherà il proprio parere con il pacchetto autunnale del semestre europeo previsto per il 21 novembre.

Loading...