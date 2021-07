L’Italia può fare da apripista per la ripresa della Ue

3' di lettura

Quando ho assunto l'incarico di amministratore delegato di UniCredit la mia sensazione è stata quella di tornare a casa. E questo è un dato di fatto. Al centro di tutto ciò che sono c'è il mio essere italiano. Questa è una delle ragioni – ce ne sono molte altre – per cui sono così orgoglioso di essere alla guida di una istituzione come UniCredit.

Una istituzione che combina radici italiane con una natura paneuropea.

Loading...

Il cuore italiano di questo Gruppo appare con evidenza non solo nei suoi valori e nei suoi princìpi, ma anche nei numeri: l'Italia rappresenta attualmente il 48% dei ricavi del Gruppo UniCredit, qui lavora il 45% dei nostri 82mila dipendenti. L'Italia avrà sempre un ruolo centrale per la banca: il successo che avremo qui a casa sarà la base di ogni nostro successo all'estero.

È per questo che una delle mie prime decisioni come amministratore delegato è stata quella di istituire UniCredit Italia come area di business autonoma. Una banca per l'Italia e per gli italiani. Una UniCredit più snella e veloce, capace di fornire servizi ancora migliori ai nostri clienti. Una UniCredit disegnata per sapere rispondere alle specificità locali del mercato italiano facendo leva sulla forza di un più ampio gruppo paneuropeo, composto di banche leader nei rispettivi mercati.

Ho avuto l'opportunità di toccare con mano e in prima persona la presenza capillare di UniCredit in Europa durante una carriera passata a lavorare in banche di tutto il continente. È per questo che sono convinto che UniCredit possa essere una grande banca per l'Italia, ma anche una grande banca per l'Europa. Una banca che incarna il meglio dell'Italia, ma che si proietta verso il futuro e verso un orizzonte che va oltre quello del nostro Paese. Proprio grazie a questo nostro aspetto distintivo, avremo la possibilità di fare importanti passi avanti, di muoverci più velocemente e di migliorarci. A beneficio dell'Italia, ma anche dell'Europa.