L'Italia riapre al turismo. Le mete regione per regione

1' di lettura

Con la fine del confinamento riparte la stagione estiva e in Italia si registra il tutto esaurito. Il Sole 24 Ore pubblica venerdì 18 giugno una Guida per offrire ai lettori la panoramica delle iniziative di ciascuna regione alle prese con la ripartenza del settore. Mare, montagna, aree interne, rivalutazione dei borghi, rilancio del turismo nelle città d'arte. E poi ancora sport, benessere e anche, per chi ne abbia necessità, una nuova forma di smart working dalle vacanze. Sono questi i punti di forza per un territorio unico e invidiato nel mondo che riacquista la consapevolezza del proprio patrimonio paesaggistico, di cultura e di arte dopo i mesi bui della pandemia e del lock down. Il turismo riparte con l'offerta tradizionale, ma anche con pacchetti personalizzati e magari potenziati con i servizi garantiti dalle tecnologie che abbiamo imparato a usare durante la pandemia. Sarà una stagione all'insegna del tutto esaurito garantito dai turisti italiani, per quelli stranieri le presenze non sono ancora quelle del boom, ma è cominciato anche il ritorno di chi ama l'Italia anche oltreconfine.

