L’Italia riparte dalle start-up Balzo delle nuove iniziative a maggio dopo il crollo. Al via il roadshow del Sole 24 Ore sull’innovazione, strumento chiave dell’Italia che riparte di Luca Orlando

Il vaccino made in Castel Romano, che tra pochi giorni avvierà la fase di sperimentazione clinica per verificare le riposte del sistema immunitario. O l’operazione di tracciamento anti-contagio via app che aiuterà tutti noi a combattere e contenere il virus. O ancora i sistemi di biosorveglianza che consentono di mirare al meglio i tamponi, oppure i nuovi reparti di terapia intensiva costruiti in poche settimane all’Ospedale di Trieste, deviando in corsa l’appalto dal progetto originario.

Le storie e le esperienze di Reithera nella farmaceutica, di Bending Spoons (Immuni) ed Engineering nella digitalizzazione, di Siram negli appalti, sono solo singoli tasselli di un racconto per fortuna ben più ampio.

Fatto di un’Italia che riparte, che prova a mettersi alle spalle i momenti bui della paura e del lockdown. E che, anzi, “provocata” dalla pandemia è in grado di scaricare a terra le proprie capacità innovative, mettendole in parte al servizio della collettività, così come della propria competitività globale.

È il senso ultimo del percorso che prende il via giovedì 18 giugno, prima tappa della seconda edizione del Roadshow Innovation Days del gruppo 24Ore. Viaggio in otto tappe che prende il via in modalità virtuale attraversando idealmente distretti industriali, settori e territori, andando alla ricerca delle imprese che non si sono fermate. Grazie in particolare alla propria spinta ideativa.

L’innovazione, appunto. Che resta il filo conduttore dell’intero percorso, così come la principale arma a disposizione delle imprese in chiave competitiva, in tempi normali e a maggior ragione nell’era del Covid.