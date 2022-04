L’Italia sempre ancorata al contante, nonostante l’accelerazione sul digitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nonostante i passi in avanti del lockdown e l'accelerazione della digitalizzazione dei pagamenti, l'Italia rimane ancora un Paese fortemente ancorato al contante. Rimaniamo in fondo alla classifica europea per numero di transazioni cashless pro-capite, con un andamento opposto rispetto al resto d'Europa.



Il quadro è preoccupante anche su scala globale con l'Italia che si posiziona al 29° posto al mondo per incidenza del contante sull'economia, con un peggioramento di ben quattro posizioni. È una...