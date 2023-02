L’Italia sempre al primo posto come luxury destination

Nel suo Luxury Report annuale, Virtuoso, il più grande network mondiale di agenzie di viaggio di alto livello, fa le sue previsioni sulle destinazioni del 2023: l’Europa è sempre in testa tra i turisti HNW, e in particolare l'Italia, al primo posto da anni tra le mete di super lusso, seguita da Francia, Grecia (con Mykonos) e la new entry del Portogallo. Cresce l'interesse anche per il Sudafrica e il Giappone, uno degli ultimi Paesi a riaprire le frontiere al turismo internazionale nell'ottobre 2022. Resiste anche la tendenza alla privatizzazione, per cui i viaggiatori facoltosi continueranno a preferire yacht, ville e aerei privati. Solo in caso di voli lunghi, si rivolgono alle compagnie commerciali, dove la prima classe è competitiva per comodità e prezzo. Quanto alle esperienze, ora vogliono spingersi oltre la comfort zone, per esempio seguendo spedizioni con gli scienziati in Antartide o alle Galapagos. L'obiettivo è portare a casa ricordi e poter raccontare l'avventura in ufficio, agli amici, sui social.



