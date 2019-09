L’Italia si scopre più competitiva: aumenta il potenziale di attrazione per gli investitori Il Paese sale al sedicesimo posto. Tre le priorità: investimenti, semplificazione amministrativa e incentivi fiscali di Morya Longo

Giovannini: ottimismo per maggior europeismo nel governo

Un Paese che ha ridotto gli investimenti del 20% negli ultimi 10 anni. Un Paese che nell'ultimo anno ha aumentato il carico fiscale (total tax rate) dal 48% al 53,1%. Un Paese dove il 70% della popolazione non ha le competenze necessarie per vivere nel mondo attuale. I freni sono tanti. I nodi da sciogliere anche. Eppure l'Italia, a dispetto delle sue debolezze, resiste. E mantiene un buon “sex appeal” per gli investitori internazionali: secondo il Global Attractiveness Index (creato da The European House - Ambrosetti e pubblicato ieri al Forum di Cernobbio), è infatti il sedicesimo Paese del mondo per attrattività. In una classifica di 144 Stati.

Con un punteggio pari a 66,06 (in aumento rispetto a 64,04 dell'anno scorso), il Paese mostra infatti un «medio-alto potenziale di attrazione». Punteggio certo lontano da quello della Germania (che con 100 punti conquista la prima posizione in classifica), ma comunque nella fascia alta. Nei giorni in cui si insedia il nuovo Governo Conte, lo studio presentato a Cernobbio evidenzia però anche i problemi su cui il Governo dovrà lavorare: l'Italia è poco dinamica e, soprattutto, ha una serie di vulnerabilità (a partire dal debito pubblico) che potrebbero farle perdere posizioni. Ecco perché è necessario intervenire con misure strutturali. Che abbiano almeno tre priorità: investimenti, semplificazione amministrativa e incentivi fiscali.

Attrazione e competitività

Avere capacità di attrazione è fondamentale per un'economia. «Un Paese non attrattivo - scrive l'ex Presidente dell'Istat ed ex ministro del Lavoro Enrico Giovannini, presidente del comitato scientifico che ha curato il lavoro - rischia di essere un Paese senza futuro». Perché essere capaci di attrarre investitori significa essere competitivi. Vuol dire che altri vogliono venire o rimanere sul territorio di un Paese per usufruire delle competenze e dei patrimoni che lo contraddistinguono. Ecco perché - scrive Giovannini - c'è «l'urgenza di darsi una prospettiva di medio-lungo termine, e di perseguirla con atti concreti».

La fotografia dell'Italia