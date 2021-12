L’Italia si spopola e invecchia: in 50 anni 12 milioni in meno

Mezzogiorno spopolato

La questione investe tutto il territorio, pur con differenze tra Centro-nord e Mezzogiorno. Nel breve termine si prospetta nel Nord e nel Centro una riduzione della popolazione meno importante rispetto al Mezzogiorno. Nel periodo intermedio (2030-2050), e ancor più nel lungo termine (2050-2070), tale tendenza si rafforza, con un calo di popolazione in tutte le ripartizioni geografiche ma con più forza in quella meridionale.

Sul fronte delle nascite già da diversi anni l’Italia sta affrontando la realtà di un ricambio naturale negativo, fattore alla base del processo di riduzione della popolazione, nonostante la parziale contropartita di dinamiche migratorie con l’estero di segno positivo. Superato lo shock di breve termine imposto dalla pandemia, le nascite dovrebbero intraprendere un trend di lieve recupero, fino a 414mila nel 2030 e a un massimo di 422mila entro il 2038.

Potenziale riproduttivo in calo

Un periodo, questo, nel quale la fecondità viene prevista in rialzo, da 1,24 figli per donna a 1,44. Trend che in seguito, pur prospettato in prosecuzione (fino a 1,55 figli per donna entro il 2070), non produce un rialzo ulteriore delle nascite dopo il 2038, per una motivazione intrinseca alla composizione della popolazione femminile in età feconda. Le donne in età fertile, infatti, via via diminuiranno e invecchieranno, riducendo il potenziale riproduttivo del Paese.

A loro volta i decessi, riassorbito l'effetto della pandemia, dovrebbero continuare ad aumentare, in linea con il livello di invecchiamento della popolazione, pur in un contesto di buone aspettative sull'evoluzione della speranza di vita (86,5 e 89,5 anni quella prevista alla nascita nel 2070, rispettivamente per uomini e donne).