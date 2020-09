L’Italia nello spazio con l’Europa: lanciato nella notte Vega con 53 satelliti Da Avio a D-Orbit determinante il contributo dell’Italia nella concorrenza alla SpaceX di Musk di Leopoldo Benacchio

Con Vega debutta lo spazio alla portata di tutti

Da Avio a D-Orbit determinante il contributo dell’Italia nella concorrenza alla SpaceX di Musk

Ci si era messo il Covid, fermando le operazioni per oltre due mesi, poi il brutto tempo, che aveva rimandato qualche settimana fa il lancio e ancora due giorni fa addirittura un tifone, che aveva minacciato l'antenna di controllo del lancio, che sta nel territorio degli Stati Uniti, ma alla fine questa notte alle 3:51 il razzo Vega VV16 è partito.

Tutto perfetto, dopo due ore circa la missione era compiuta, i satelliti trasportati messi in orbita e raggiunto un ennesimo bel successo per l'industria italiana. L'Europa grazie alla Avio di Colleferro, che costruisce e mette in assetto di lancio il razzo vettore Vega nella base europea di Kourou nella Guyana francese, è di nuovo al top dell'impresa spaziale e relativa economia, con un evento che la porta al livello dei grandi player internazionali, con in testa il famoso Elon Musk di SpaceX e Tesla.

In volo - Copyright ESA

Vega, alla sua sedicesima impresa, di cui 15 perfettamente riuscite, ha rilasciato all'altezza giusta e soprattutto in modo frazionato, in altre parole non tutti assieme e non tutti nella stessa orbita, la bellezza di 53 satelliti, da mini a micro e a nano. Per farsi un'idea andiamo come peso da 1 a 400 chilogrammi e come volume dalla scatola da scarpe alle dimensioni di un piccolo mobile di casa, in pratica l'intero catalogo delle nuove tecnologie spaziali.

In volo - Copyright ESA

I satelliti che erano a bordo di Vega e che ora percorrono le orbite che sono state loro prescritte appartengono a 21 clienti diversi, di ben 13 nazioni, che hanno voluto scegliere questo vettore per andare nello spazio,

Un lancio quindi che rappresenta un record per l'Italia e soprattutto l'Europa ed è una pietra di riferimento per il mondo intero. Oltretutto ci rende estremamente competitivi, come sicurezza e come costi, nell'agguerrito mercato odierno dell'accesso alle orbite basse, dai 300 agli 800 chilometri da suolo, in cui concorrono tutti, dai privati americani ai potenti cinesi agli indiani.