L’Italia dello spazio si prepara per le scelte strategiche della ministeriale Ue

Risultati di tutto rispetto in questo campo, la cosiddetta Space Economy, di cui oramai si parla ovunque e che è in piena espansione, tale da triplicare almeno i 350 miliardi di fatturato entro 20 anni e forse meno, secondo vari analisti e banche d'affari. Abbiamo grandi industrie del settore, oltre 250 Pmi consolidate nel campo e tante start up innovative che tentano di emergere , oltre a università ed enti di ricerca di ottimo livello.

I soldi sul piatto sono stati di fatto raddoppiati dal governo Draghi rispetto al passato, due miliardi in più degli anni precedenti. Il ministro Vittorio Colao, delegato per lo spazio, ha poi lasciato in eredità una distribuzione di fondi inusuale e una risistemazione della governance complessiva del settore spazio, che vede l'Agenzia spaziale italiana in un ruolo diverso dal passato.

Asi infatti, nata e vissuta sempre sotto il ministero dell'Università e ricerca, ora riferisce a questo ministero solo per il piano scientifico, onestamente in modo piuttosto vago. In compenso le decisioni strategiche sono prese da un comitato di 13 ministeri , il Comint, e dalla Presidenza del Consiglio. Insomma, un cambiamento radicale.

C'è stato poi un altro importante passaggio con il cosiddetto “trattato del Quirinale” fra Italia e Francia per una cooperazione bilaterale rafforzata, che a qualche critico è sembrata favorire di fatto la Francia come leader nel settore spaziale europeo. Oltre al cospicuo contributo all'Agenzia spaziale europea, Esa, di cui siamo i terzi contributori dopo Germania e quasi a pari con la Francia, il Pnrr e l'aumento di finanziamenti prevede un miliardo, che sarà gestito da Esa, tramite il suo importante stabilimento che si trova a Frascati, Esrin, decisione che anche ha suscitato qualche polemica interna.

Comunque sia, serviranno per sviluppi essenziali come quello del nuovo vettore Vega, europeo, ma di fatto pensato e sviluppato grazie alla Avio di Colleferro, e finalmente una costellazione di piccoli satelliti per l'osservazione della Terra, Iride. Da non dimenticare poi il supporto, molto qualificato, al programma lunare Artemis, che ci vede in prima fila.