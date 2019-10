L’Italia spende l’1,15% del Pil per la Difesa: sotto la soglia del 2% fissata dalla Nato Il presidente Usa Donald Trump ha più volte criticato gli alleati europei perché, a suo avviso, sono gli Stati Uniti, e in particolare i contribuenti americani, a sobbarcarsi la maggior parte della spesa per la sicurezza europea e il finanziamento dell’Alleanza atlantica. Ad oggi, solo quattro paesi superano la soglia richiesta: Grecia, Regno Unito, Estonia e Lettonia di Andrea Carli

Il dossier dei fondi da destinare alla Difesa sarà sul tavolo del vertice dei leader dei paesi della Nato il 3 e il 4 dicembre a Londra (NurPhoto)

Più budget per contenere la minaccia di sempre, quella Russia che fa sempre più paura a paesi Baltici e Polonia, e per contenerla ai tempi del dogma trumpiano dell’America first. Al centro dell’incontro a Roma tra il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e il premier Giuseppe Conte ci sarà inevitabilmente il tema dei fondi che l’Italia destina alla difesa (il norvegese vedrà anche il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio). Un tema che si colloca nell’ambito di un dossier più generale: quello che riguarda le risorse messe sul piatto dai componenti dell’Alleanza atlantica per garantire la sicurezza del Vecchio continente. Il dossier “fondi” sarà sul tavolo del vertice dei leader dei paesi della Nato il 3 e il 4 dicembre a Londra.

Il pressing di Trump per un burden sharing

Il presidente Usa Donald Trump ha più volte criticato gli alleati europei perché, a suo avviso, sono gli Stati Uniti, e in particolare i contribuenti americani, a sobbarcarsi la maggior parte della spesa per la sicurezza europea e il finanziamento della Nato. È il tema del cosiddetto “burden sharing”: Washington preme sugli alleati europei affinché aumentino la spesa per la difesa e raggiungano il 2% del Pil. Ad oggi, solo quattro paesi superano questa soglia: Grecia, Regno Unito, Estonia e Lettonia. La Germania ha chiarito di volerla raggiungere entro il 2030.

Italia sotto la media: spende l’1,15% del Pil

L’Italia è tra i Paesi che spendono meno nel settore della Difesa: l’1,15% del Pil, una percentuale inferiore alla media dei paesi Nato europei (1,48%), anch’essa ben al di sotto della soglia del 2% fissata dalla Nato. In occasione del vertice che si è tenuto in Galles nel settembre del 2014 e in quello che si è svolto a Varsavia due anni dopo, i paesi che fanno parte dell’Alleanza atlantica - e quindi anche l’Italia - si sono impegnati a spendere per la difesa entro il 2024 il 2% del Pil, e il 20% di questo budget per gli equipaggiamenti. Un impegno, quello di avvicinarsi a quella soglia, che è stato disatteso dagli ultimi esecutivi: Renzi, Gentiloni e Conte uno. L’ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha proposto di considerare anche le spese per la cyber-sicurezza come spese per la difesa.

I numeri presentati alla ministeriale Nato di febbraio

In occasione della ministeriale Nato del 13 e 14 febbraio, l’Italia ha presentato un rapporto spese Difesa/Pil pari, in termini percentuali, all’1,15% per il 2019 e all’1,17% nel 2020. Il Defence Planning CapabilitySurvey, è stato aggiornato impiegando, con decorrenza 2018, il deflatore riferito al Pil, a similitudine degli altri paesi della Nato. Il rapporto spese Difesa/Pil previsionale, in termini percentuali, si attesterebbe dunque all’1,17% per il 2019 e all’1,20% per il 2020. Per la percentuale relativa alle spese militari destinate agli investimenti (“capabilities”), i dati nazionali risultano coerenti con l’obiettivo Nato del 20% e in linea con gli impegni assunti, attestandosi a una percentuale pari al 20,03% per il 2019 e al 21,89% per il prossimo anno.

