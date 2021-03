L’appuntamento del W20

L’Italia sta lasciando indietro le donne? «Lasciare indietro le donne è un freno alla crescita, significa lasciare indietro tutto il Paese. Già la Banca d'Italia ha mostrato che l'incremento dell'occupazione femminile porta con sè un incremento di rendita, ed è un elemento importante di protezione dalla povertà» commenta Linda Laura Sabbadini, direttrice dell’Istat e incoming chair del Women20.

Il problema non è solo italiano: a livello europeo, l'Eige ha pubblicato il 5 marzo i numeri dell'impatto Covid sull'uguaglianza di genere in Europa. L'occupazione femminile si è ridotta di 2,2 milioni in tutta l'UE. Le donne che lavorano in settori come le vendite al dettaglio, assistenza residenziale, lavoro domestico e la produzione di abbigliamento hanno subito le perdite più pesanti di posti di lavoro, dato che costituiscono la maggior parte della forza lavoro in questi settori. L'aumento dell'occupazione durante l'estate non ha invertito il trend: le donne, infatti, hanno ottenuto solo la metà dei posti di lavoro degli uomini. Ciò dimostra che l'impatto economico della pandemia sta avendo effetti più duraturi per le donne.

In questo contesto i gruppi di lavoro per il W20 stanno individuando le direttive su cui si focalizzeranno gli obiettivi da portare al tavolo del G20. «Sono diversi i pilastri fondamentali su cui stiamo lavorando: imprenditoria e finanza, occupazione e digitalizzazione, a cui si aggiungono come priorità l'ambiente e la violenza contro le donne. A riguardo di quest’ultimo tema, riteniamo che dopo il Covid sia necessario che il G20 assuma obiettivi precisi rispetto alla necessità di dotarsi di piani nazionali contro la violenza di genere» spiega Sabbadini, aggiungendo: «Inoltre ci sono due punti cruciali su cui porre attenzione: uno è culturale, e riguarda gli stereotipi di genere che attraversano tutte le aree in questione. L'altro ha a che fare con la salute e la sanità: da una parte c'è l'urgenza di privilegiare una sanità territoriale che metta al centro la cura della persona, dall'altra occorre sviluppare la medicina di genere, che fino a oggi nell'ambito della ricerca e della sperimentazione è stata poco presa in considerazione».

Il ruolo delle aziende

È chiaro però che della questione dell'occupazione femminile occorre farsi carico in modo trasversale e strategico, attivando più agenti di cambiamento possibili. Non solo politici. Paola Mascaro, presidente di Valore D, è attualmente alla guida del G20 Empower, il tavolo di lavoro nato per costruire e mantenere una rete all'interno del settore privato per identificare le sfide, condividere le lezioni apprese e le buone pratiche a supporto di una maggiore equità nell'avanzamento della leadership femminile.

Dall'Osservatorio privilegiato sul settore privato che è Valore D, Mascaro spiega: «Ci sono barriere strutturali che fanno parte del sistema-Paese e afferiscono a una decisionalità politica, come la mancanza di infrastrutture, a cui alcune aziende hanno cercato di compensare con nidi aziendali e benefit. Poi ci sono barriere culturali, che fanno capo al modello patriarcale in sottofondo, per cui il lavoro sarebbe più importante per l'uomo che per la donna, e fa sì che il carico di cura resti per il 75% sulle spalle delle donne».