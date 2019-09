L’Italia torna in classe: il viaggio di Radio 24 tra prof, studenti e famiglie Una finestra tutti i giorni nei Gr per raccontare le difficoltà del nuovo anno scolastico tra cattedre vuote e cambio di governo

1' di lettura

I primi sono stati gli studenti della Provincia di Bolzano il 5 settembre, da lunedì 9 tornano sui banchi quelli del Piemonte, poi a seguire tutti gli altri. Un anno scolastico particolarmente critico quello che prende il via, fra pensionamenti record degli insegnanti, anche per effetto di quota 100, difficoltà a coprire alcune tipologie di cattedre, provvedimenti legislativi rimasti appesi con il cambio di governo dalla maggioranza gialloverde a quella giallorossa e alcune novità, come la drastica riduzione dell’alternanza scuola-lavoro.

Parte lunedì 9 un «viaggio» di Radio 24 per capire meglio che cosa trovano famiglie e studenti quest’anno al suono della prima campanella. Questa la programmazione:

- da lunedì 9 settembre a sabato 14 nei giornali radio delle 7, nel gr delle 12 e in Effetto notte;

- Reportage domenica 15 settembre alle ore 8.15.