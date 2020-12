L’Italia alla Ue: ridurre le giornate di fermo pesca per il 2021 I pescatori dell’Adriatico, già colpiti da un calo del fatturato del 40%, chiedono di diminuire le giornate in cui si può uscire in mare del 10% anziché del 15% di Micaela Cappellini

L’Italia chiede all’Europa una riduzione delle giornate di fermo pesca per il 2021 previste per il Mediterraneo occidentale, e dunque per il nostro Mare Adriatico. Al Consiglio dei ministri Ue dell’Agricoltura del 15 dicembre si è discusso della proposta di Bruxelles di ridurre del 15% per l’anno prossimo le giornate di pesca, ma la ministra italiana Teresa Bellanova ha chiesto ai colleghi di limitarsi a mantenere anche per il 2021 la sola riduzione prevista per il 2020, quindi del 10%. Con lei si sono schierati anche Francia e Spagna.

La proposta della Commissione che i ministri stanno discutendo, pubblicata a fine ottobre, fa parte del piano di riduzione dello sforzo di pesca a strascico che in 5 anni dovrà raggiungere il 40%, e prevede appunto per il 2021 un taglio del 15% nel Mediterraneo occidentale. La ministra ha sottolineato che «andrebbe comunque valutato come le riduzioni costanti delle giornate di pesca rischiano di non garantire la redditività delle imprese. Le nostre flotte sono state colpite duramente dall'emergenza del COVID-19, e anche questo impatto va tenuto in conto».

A premere per condizioni meno stringenti è l’associazione PescAgri, per evitare di dare un colpo mortale alla filiera ittica, già in forte sofferenza per le pesanti ripercussioni della crisi pandemica. «Il Covid non ha risparmiato il settore ittico nazionale con un un calo del fatturato del 40% rispetto al 2019 - spiega il presidente Antonino Algozino - la chiusura del canale horeca ha portato a un surplus di prodotto e al crollo dei prezzi, oltre a una generale contrazione dei consumi procapite, aggravata dall'incertezza delle imminenti festività natalizie». Un simile piano europeo, secondo Algozino, «metterebbe seriamente a rischio migliaia di imbarcazioni dei nostri pescatori, impossibilitati a raggiungere la sostenibilità economica necessaria a proseguire l'attività».