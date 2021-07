L’Italia va in semifinale: Barella e Insigne affondano il Belgio

5' di lettura

E vai col cinque. Con la sua quinta vittoria, una vittoria sofferta fino all'ultimo respiro, l'Italia elimina il Belgio (2-1) e va in semifinale dopo un gol di Barella e Insigne e un rigore di Lukaku. L'Italia va in semifinale con pieno merito perchè in una partita così complessa e spigolosa, con un avversario di grande potenza e levatura tecnica, è riuscita a imporre il suo marchio: che è quello del gioco, della velocità e di un gruppo sempre compatto anche nei momenti più difficili come quando, a circa un quarto d'ora della fine, Spinazzola è dovuto uscire in barella per un serio infortunio muscolare che non gli permetterà di continuare questo Europeo.

Sconfitti i primi nel ranking Fifa

Gli azzurri invece andranno a Wembley dove il 6 luglio affronteranno la Spagna. Avversario forte, ma non impossibile. Ma Intanto godiamoci questa soddisfazione: che è quella di aver battuto il Belgio, numero 1 del ranking Fifa. Non era scontato, anzi. Tutti alla vigilia lo davano per probabile vincitore dell'Europeo. Ora nessuno potrà più dire che l'Italia è forte solo con i deboli. E debole coi forti. Siamo imbattuti da 32 partite e finora in questo torneo abbiamo vinto cinque partite su cinque. Siamo tre le prime quattro d’Europa. Comunque finisca, è già una impresa.

Doveva servire una notte magica, ebbene l'abbiamo avuta. Ma non è stata una notte facile. Fin dall'inizio i belgi ci hanno fatto capire che non erano venuti a Monaco per vedere quanto siamo belli e bravi. All'avvio sono loro i più determinati, i più rapidi a far male in contropiede. Gli azzurri sono quelli annunciati con due sole novità: Chiesa al posto di Berardi e Chiellini al centro della difesa per arginare la strapotenza di Lukaku, sempre temibilissimo nei rovesciamenti di fronte.

In campo anche De Bruyne

Come era scontato, nonostante tutti i depistaggi dell'allenatore Martinez, In campo c'è anche Kevin De Bruyne, il temuto regista del Manchester City che contro il Portogallo aveva riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Guarito a tempo di record. Non c'è Hazard, suo socio pure in infermeria, ma la mossa a sorpresa è l'inserimento del 19enne Jeremi Doku, velocissimo talento di origini ghanesi che sulla corsia sinistra darà molto filo da torcere a Di Lorenzo, non in grado di reggere i suoi strappi. Le serpentine di Doku, con le percussioni di De Bruyne che innescano le galoppate di Lukaku, ci tengono sulle spine. I Belgi premono ma l'Italia va subito in gol (13') con Bonucci lesto a deviare in rete dopo una punizione. di Verratti. Una gioia di breve durata perché la rete viene giustamente annullata per (triplo) fuorigioco dopo l'intervento del Var.

Minuti di sofferenza

Qui l'Italia traballa. Verratti si fa ammonire per un brutto fallo su Tielemans. E il Belgio aumenta la pressione. De Bruyne è inarrestabile. E meno male che ha una caviglia malconcia. Al 21' dopo aver saltato un paio d'azzurri fa partire un sinistro micidiale che Donnarumma devia lanciandosi in volo. Si soffre. La nostra mediana viene saltata. E sulla corsia sinistra manca la solita spinta di Spinazzola. Fortunatamente Donnarumma fa buona guardia. E al 24' si ripete neutralizzando in angolo un pericoloso rasoterra di Lukaku.