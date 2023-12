L’Italia al vertice Ue. Patto di stabilità e migranti, le sfide della premier

Ascolta la versione audio dell'articolo

Allargamento, fondi comunitari, flessibilità: su tutti questi punti l’Ue «da gigante burocratico deve diventare un gigante politico». Giorgia Meloni è a Bruxelles verso un Consiglio europeo cruciale per l’intero continente e il suo alleato ucraino, con una certezza: sui principali dossier la strada per l’Italia sarà in salita. A partire da quello, delicatissimo, del bilancio comune, dove Roma chiede più risorse per migrazione e competitività ma finora ha trovato un muro invalicabile di fronte a sé, quello dei frugali. E se scontro sarà, lo sarà anche sul Patto di stabilità, con le squadre in campo pressoché identiche: da un lato i Paesi Med, dall’altro il fronte del Nord.

I due fronti contrapposti

«Un veto italiano? Non escludo nessuna scelta», ha avvertito la premier nelle sue comunicazioni al Senato. Subito dopo Meloni e i ministri si sono presentati al Quirinale per il pranzo che precede i vertici europei. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha mancato di affrontare i principali temi che attendono il governo a Bruxelles, incluso quello del Patto di stabilità. Un punto sul quale, a quanto si apprende, il Capo dello Stato ha rimarcato la necessità della consapevolezza e del consenso di tutti. Serve, in sostanza, buon senso e ragionevolezza. Di Patto di stabilità non è detto che si parli al Consiglio europeo vero e proprio ma negli incontri a margine. La settimana prossima, probabilmente in videocall, è previsto un nuovo Ecofin straordinario mentre il summit dei 27 è nato già tempestato dai conflitti: da quello tra i 26 e l’Ungheria sull’adesione dell’Ucraina, a quello tra frugali e Paesi Med sulla messa in campo di più fondi comuni sul capitolo della migrazione e su quello dell’innovazione dell’industria. Su entrambi i punti l’Italia non mancherà di dire la propria.

Un «segnale chiaro» alla Bosnia

Di allargamento si è parlato già al vertice Ue-Balcani Occidentali che, mercoledì sera, ha preceduto il summit vero e proprio. L’Italia in questi giorni ha chiesto che sia dato un «segnale chiaro» alla Bosnia. Per Roma non basta scrivere nelle conclusioni che l’Ue è «pronta» ad aprire i negoziati con Sarajevo. Quei negoziati vanno aperti, pur sottolineando certe condizionalità che la Bosnia dovrà rispettare da qui alla tappa successiva della procedura di adesione, l’ok al quadro negoziale. «Bisogna evitare un approccio ragionieristico, applicandolo peraltro solo ad alcuni Paesi», hanno spiegato fonti diplomatiche. Non tutti nell’Ue sono d’accordo. Anzi, in alcune cancellerie europee è anche speculato sulla posizione italiana ponendo un quesito: l’Italia sta preparando un veto sull’Ungheria legandolo all’adesione anche della Bosnia come ha ipotizzato Vienna? Per il governo non c’è nulla di più falso. Meloni non si opporrà nè all’allargamento all’Ucraina nè a nuovi fondi per Kiev. E la premier lo ha ribadito anche in una conversazione telefonica con Volodymyr Zelensky, al quale ha assicurato «il sostegno italiano in ogni ambito». Il fronte dei frugali, Olanda in testa, vuole vederci chiaro. «Aspettiamo da Roma che ci dica al summit che il suo appoggio all’adesione di Kiev è inequivocabile», ha spiegato una fonte diplomatica del fronte del Nord.

Sostegno a Kiev, migranti e imprese

Lo scontro è dietro l’angolo. Anche perché, sul bilancio europeo, il clima non è dei migliori. Un accordo a 27 viene visto come un’utopia, il paragrafo che nelle conclusioni parla del quadro finanziario pluriennale è di fatto bianco. Dai 66 miliardi aggiuntivi proposti dalla Commissione si è passati ai 22,5 della mediazione condotta da Charles Michel che ha messo sul tavolo un complesso schema di redistrubuzione delle risorse. Le priorità restano le stesse: sostegno a Kiev, migranti e imprese. La quota di 50 miliardi per l’Ucraina potrebbe salvarsi dal veto ungherese scorporandola dalla revisione del bilancio 2021-27 e creando un’assistenza macro-finanziaria aggiuntiva, che comunque non passa per i vertici europei. Sugli altri due capitoli, tuttavia, però rischiano di finirci le briciole. Ma di fronte al muro del Nord l’Italia - in compagnia di altri Paesi, come anche la Francia - farà sentire la sua voce. Chiedendo, in alternativa, più flessibilità nell’ambito delle regole della governance economica e un tasso del 100% di fondi Ue nel co-finanziamento della coesione. Anche perché il mantra di Meloni da qualche tempo è che la stessa flessibilità che Bruxelles ha mostrato sugli aiuti di Stato vada messa in campo anche sui fondi comunitari e di coesione. Aiuti di Stato che, hanno ricordato fonti di governo, hanno di fatto supportato un solo Paese, che poteva permetterselo: la Germania.