L’italiana De Wave ristruttura gli interni delle navi di P&O Australia

Uffici in tutto il mondo

De Wave Group ha sede a Genova e ha uffici e centri operativi in Italia (Vazzola, Monfalcone, Venezia, Sovizzo, Scorzè, Trieste), Francia (Saint Nazaire), Germania (Papenburg), Polonia (Lipno) e Finlandia (Turku). A Singapore e a Miami hanno sede rispettivamente i quartieri generali per l’area asiatica e oceanica e per gli Stati Uniti.

Proprio la presenza in diversi Paesi del mondo permette al gruppo di operare in numerosi cantieri, in vari continenti. «Anche in questo periodo difficile - afferma Giacomo Poggi, ad di Precetti Far-East, riferendosi al lavoro sulla Pacific Encounter - siamo stati in grado di organizzare molti container di materiali e coordinare il lavoro di un team di oltre 200 persone qualificate provenienti da quattro continenti, portando a termine con successo un progetto di grande prestigio per noi».

Nel progetto Pacific Encounter, spiega ancora Poggi, De Wave ha operato come contractor unico e ha realizzato interventi sugli interni della nave, fornendo un servizio chiavi in mano, comprensivo di tutti gli aspetti logistici e tecnici.

La Pacific Encounter

Encounter è stata riallestita con nuovi arredi fissi, tappezzeria e rivestimenti per pavimenti e pareti. I soffitti esistenti, inoltre, sono stati ridipinti. Gli interventi hanno riguardato oltre 5mila metri quadrati di aree ristrutturate e più di 3mila metri quadrati di rivestimenti murali; sono stati installati, infine, 3.500 metri quadrati di erba artificiale per gli spazi esterni, 8mila di tessuti e 10mila di moquette.



Una parte significativa del progetto realizzato dalle maestranze di De Wave ha riguardato l’area ristorazione denominata The pantry, nella quale sono state installate speciali attrezzature per la ristorazione, tra cui schermi protettivi in vetro con luci a led e lampade riscaldanti integrate, che, spiega una nota, fanno parte «dei requisiti richiesti per il mantenimento della salute e del benessere di ospiti ed equipaggio».