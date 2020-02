L’italiana Omp racing compra i caschi Bell e domina nelle piste

L'arrivo dei Delprato

Nel 2003, con la morte di Piergiorgio Percivale, l’azienda resta agli altri fratelli a alla sorella; in pochi anni perde smalto e viene messa in vendita. La compra, nel febbraio 2008, dopo una trattativa durata un anno, la Saye, società dei fratelli Alberto e Palo Delprato, supportata da Mps Venture, col 31%, e Federico Minoli, col 18% (entrambi poi usciranno). Roberto Percivale, che avrebbe dovuto continuare a guidarla, dopo pochi mesi se ne va. E Paolo Delprato diviene ad.

«L’arrivo della crisi del 2008 - spiega - con le aziende competitor che tiravano un po’ i remi in barca, per noi si è trasformato in un’opportunità. Abbiamo continuato a investire in ricerca e sviluppo e nel 2010 siamo tornati in Formula 1 con Renault, con l’abbigliamento e le cinture di sicurezza prodotte a Ronco Scrivia. Poi, nel 2013, Volkswagen ha scelto Omp come partner per il suo rientro nel mondo dei rally, dove ha poi vinto quattro mondiali. Successivamente sono nate le collaborazioni con Mercedes in Formula 1 e con Toyota nei rally con due titoli mondiali».

Insomma, Omp fa parte di quell’eccellenza del made in Italy che opera, a livelli mondiali, nel motorsport e racchiude grandi marchi come Brembo per i sistemi frenanti, Pirelli per le gomme e Pmi quali Sparco, Stilo, Sabelt e Alpinestar.

