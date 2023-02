L’italiana Raffaella Cornaggia alla guida di Kering Beauté

Ascolta la versione audio dell'articolo

Era nell’aria già da quest’estate e adesso è ufficiale: Kering - gruppo del lusso da 42mila dipendenti e un fatturato di 17,6 miliardi di euro - ha creato la sua divisione beauty. A guidare Kering Beauté sarà l’italiana Raffaella Cornaggia. Nel suo nuovo ruolo riporta a Jean-François Palus, direttore generale di Kering, e sarà membro del Comitato esecutivo del gruppo. La creazione di Kering Beauté, come si legge in un comunicato dell’azienda, permetterà al gruppo di sostenere i marchi Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato e Qeelin nello sviluppo di questa area di business esaltando l'identità specifica di ogni brand in coerenza con le rispettive strategie e posizionamento.

«Sono lieto dell’arrivo di Raffaella Cornaggia, che porta con sé un'esperienza di spessore in un settore che riteniamo strategico per le nostre maison - dichiara Jean-François Palus, direttore generale di Kering -. Stiamo sviluppando questo nuovo know-how all’interno del gruppo per consentire ai nostri marchi di raggiungere il loro pieno potenziale in questa categoria.

Laureata all’Università Bocconi di Milano, Raffaella Cornaggia ha più di 25 anni di esperienza nel settore beauty, durante i quali ha ricoperto diverse funzioni strategiche in tre continenti. Ha iniziato la sua carriera in L’Oréal, dove per oltre 10 anni ha ricoperto numerosi ruoli in Italia e in Francia, prima di entrare in Chanel Parfums Beauté in qualità di global vice president international marketing makeup. Nel 2008, raggiunge Estée Lauder Companies quando il gruppo crea la regione Emea, e diventa marketing brand director per Estée Lauder e Tom Ford Beauty in questa regione, basata a Parigi. In seguito si installa in Asia dove ha assunto la carica di senior director, brand development per Estée Lauder e Tom Ford Beauty, e successivamente quella di vice president e general manager per MAC Cosmetics nella regione. Dal 2017, implementa lo sviluppo del Travel Retail business worldwide per Estée Lauder e Aerin, in qualità di senior vice president e general manager, basata a New York. Nel 2020, è promossa international senior vice president e general manager per questi marchi, responsabile del business mondiale, esclusi Stati Uniti e Canada.