L’italiana Style Capital conquista il fashion australiano di Zimmermann Si tratta di una prima grande acquisizione di un fondo di private equity italiano italiano nel settore del fashion al di fuori dei confini nazionali di Carlo Festa

La sfilata Zimmerman di quest’anno a New York (Afp)

Si tratta di una prima grande acquisizione di un fondo di private equity italiano italiano nel settore del fashion al di fuori dei confini nazionali

2' di lettura

L’italiana Style Capital acquista il controllo del gruppo Zimmermann, società australiana del settore fashion di lusso. Il fondo tricolore ha infatti rilevato le quote in capo agli americani di General Atlantic. Si tratta di una prima grande acquisizione di un fondo di private equity italiano nel settore del fashion al di fuori dei confini nazionali. Fondata nel 1991 dalle sorelle Nicole e Simone Zimmermann, la label negli ultimi 4 anni ha registrato una forte crescita passando da 50 milioni di dollari australiani nel 2015 ai 250 milioni di attesi per il 2020.

La chiave di volta è stata l'internazionalizzazione: fino al 2010 il marchio ha lavorato principalmente in ambito domestico, poi nel 2011 è arrivato il primo negozio monomarca a Los Angeles a cui ne è seguito da lì a poco un altro a Soho, New York, fino ad arrivare a oggi in cui il gruppo opera attraverso uffici e showroom a Sydney, New York, Los Angeles, Londra e Parigi. Il mercato interno pesa sul 35% dei ricavi mentre Stati Uniti e Regno Unito assieme pesano per il 45% sul giro d’affari.

Loading...

Prossimo obiettivo di Zimmermann è lo sviluppo europeo. Per ora l’azienda ha quattro boutique monomarca (Capri, Londra, Saint Tropez e Parigi) e intende aprirne altre 10 in Europa. Il valore del deal con Style Capital dovrebbe aggirarsi sui 400 milioni. Le trattative si erano fermate nel febbraio scorso, a causa della pandemia, ed erano riprese dopo l’estate. La continuità aziendale dovrebbe essere garantita con la permanenza, sia a livello manageriale sia di azionariato, della famiglia Zimmermann. Style Capital è l’ex casa d’investimento Dgpa, società lanciata da Roberta Benaglia. Negli anni ha puntato su marchi iconici come Golden Goose e Sundek.