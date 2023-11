L’italiano Alverà a capo del maggiore progetto di idrogeno verde al mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

TES, società “italiana” di progetti innovativi nella transizione energetica, ha presentato il Projet Mauricie, il più grande oggi al mondo nell’idrogeno verde. Dietro c’è la regia del veneziano Marco Alverà, per anni alla guida di Snam.

I dettagli del progetto

Il Projet Mauricie, che investirà nel paese un totale di 4 miliardi di dollari, consiste nella costruzione di un elettrolizzatore e di impianti di produzione di energia rinnovabile. Al momento della sua messa in servizio, nel 2028, il progetto produrrà 70mila tonnellate di idrogeno verde dedicato esclusivamente agli utenti finali del Québec, la regione francofona del Canada. Con l’obiettivo di ridurre di 800mila tonnellate le emissioni annuali di CO2, è uno dei più grandi progetti di decarbonizzazione finora annunciati in Québec.

Loading...

L’utilità dell’idrogeno verde

L’idrogeno verde fornisce una soluzione a zero emissioni molto utile per i settori industriali dove è difficile passare all’elettrico. Circa il 30% dell’idrogeno verde che sarà prodotto in Canada da Tes sarà destinato alla decarbonizzazione dei trasporti a lungo raggio, soprattutto camion, che rappresentano quasi il 10% delle emissioni annuali del Québec. I volumi rimanenti verranno utilizzati per produrre e-NG (gas naturale rinnovabile elettrico), una soluzione sostenibile per le industrie pesanti. Il solo progetto di TES Canada contribuirà a raggiungere il 3% degli obiettivi di riduzione dei gas serra del Québec entro il 2030.

Progetto italiano

Alverà, fondatore di Tes, ha commentato: «Sono lieto di annunciare il nostro nuovo progetto in Quebec, Canada, rafforzando ulteriormente la nostra presenza in Nord America». Dopo l’annuncio del progetto su larga scala in Texas lo scorso giugno, «continuiamo ad espandere la nostra lista di progetti, avanzando verso il nostro obiettivo di produrre 1 milione di tonnellate di e-NG entro il 2030. Questa iniziativa riafferma la leadership e il ruolo di TES come partner di scelta da parte di operatori consolidati del settore per implementare progetti su larga scala nella produzione di e-NG».