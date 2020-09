L’italiano che cerca la materia oscura con la luce, grazie ai fondi europei

La scienza è così, i grandi risultati costano, oltre che soldi, lacrime, sudore e momenti di depressione come di esaltazione. Se la materia oscura non è fatta di particelle pesanti, dice Celentano, cerchiamola nell'ipotesi che sia fatta di particelle leggere, diciamo di massa 1/100 di quelle che i suoi colleghi-concorrenti cercano al Gran Sasso. Non è un’ipotesi evidentemente nata dal nulla: sono anni di conti e di mali di testa che portano a formulare l'ipotesi grazie alla quale Celentano si è aggiudicato il prestigioso contratto.

«Finora noi fisici siamo andati in una foresta a cercare grandi leoni – cerca di spiegare Celentano –, ma semplicemente al momento pare non ce ne siano, quindi ho pensato: per capire se ci sono animali lì dentro cerchiamo scoiattoli». Al Gran Sasso l'esperimento di Celentano non si può fare perché se le Wimp sono piccole e leggere quel tipo di approccio non va bene, meglio non aspettare che l'Universo ce le procuri, produciamole in casa.

Ecco quindi l'idea, con il primo stadio del grande acceleratore del Cern di Ginevra, il sistema di iniezione, una specie di spoletta che poi fa esplodere il botto, acceleriamo opportunamente delle particelle particolari, i positroni, e facciamole sbattere alla velocità della luce su un bersaglio formato da un parallelepipedo di cristalli di piombo, ossigeno e tungsteno.

E qui viene la cosa buffa: quando arrivano sul grande cristallo, una specie di Swarovski da 50x50x30, le particelle accelerate producono scintille di luce. La materia oscura si trova misurando della luce, divertente.

Già ma come: se per caso nella reazione si sono prodotte anche delle particelle di materia oscura queste scappano via e il conto dell'energia che ho messo in gioco meno quella che mi provoca le scintille non torna, non è zero. Le Wimp leggere l'energia se la sono portata altrove e vedo meno scintille di quel che dovrei.