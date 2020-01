L’italiano che inventò i microchip e seppe dire no a Steve Jobs Italoamericano, fisico, inventore, imprenditore, oggi Federico Faggin ha una storia di successo e una visione filosofica che lo porta a ragionare su ragazzi, lavoro, futuro e sfide della robotica di Debora Rosciani

7' di lettura

«Silicio. Dall’invenzione del microprocessore alla nuova scienza della consapevolezza»: già nel titolo del libro di Federico Faggin c’è tutta l’incredibile storia di questo italiano, al quale la comunità scientifica deve il formidabile impulso vissuto dalla tecnologia negli ultimi cinquant’anni.

Se oggi usiamo dispositivi grazie ai quali maneggiamo e trasferiamo informazioni in modo istantaneo, se il termine «microchip» fa parte del nostro linguaggio quotidiano, se impartiamo istruzioni al tablet con un semplice tocco delle dita, lo dobbiamo a questo signore, questo italiano - oggi naturalizzato statunitense - classe 1941, da Isola Vicentina, che ha compiuto studi tecnici, senza la benedizione del padre che avrebbe preferito per lui una formazione umanistica.

Dall'Olivetti alla new economy

È in Italia per presentare il suo libro, scritto con l’obiettivo di restituire alla collettività mondiale la verità sulle sue invenzioni e nel quale ha messo nero su bianco vita e traguardi raggiunti con determinazione, visione, audacia, fatica e molto sacrificio: nessuno può immaginare quanto, senza leggere il libro. I primi anni di lavoro alla Fairchild Semiconductor, il passaggio nel 1970 alla Intel, i complicati rapporti con Andy Grove e Leslie Vadasz, la scelta («La mia terza vita») nel 1974 di fondare Zilog, la sua prima azienda. La vera scuola, dopo il diploma, in Olivetti, poi il forte richiamo del «California Dreamin’»: nel 1968, con la moglie Elvia appena sposata - di cui sarà fondamentale l’impegno per proteggere la proprietà intellettuale del creativo consorte - si trasferisce a Santa Clara. Gli Stati Uniti gli daranno molto, come quando nel 2009 - direttamente dalle mani di Barack Obama - riceve la National Medal of Technology and Innovation. Ma non lesineranno amarezze, quando i big della new economy proveranno a minimizzare le sue scoperte, con l’obiettivo di farle proprie. Nel suo libro non esita a parlare di «serpenti in giacca e cravatta». Una storia che racconterà decine di volte nel tour italiano, come tante volte deve spiegare come mai difende così tardi la sua storia professionale.

Etica e buonismo

«Dipende dalla consapevolezza che si ha in ogni fase della vita. Io adesso sono capace di difendermi molto più di allora. Ma all’inizio non riuscivo a riconoscere questo errore», spiega mentre mangiamo un risotto a casa di una comune amica. «Forse a causa del buonismo che fa parte della cultura italiana, che viene dalla religione e che mi sono portato in America, dando spazio - nel mio caso - a persone non proprio etiche. Quando me ne sono accorto non potevo fare molto: se avessi dovuto difendermi personalmente avrei dovuto fermare il mio lavoro, perché le azioni legali sono lunghissime. Così lo ha fatto mia moglie Elvia».

Touchscreen non in vendita

Leggendario il «No, grazie» rivolto a Steve Jobs, cui rifiutò di vendere il Touchscreen (il primo modello lo sviluppò proprio Faggin con il suo team, insieme al Touchpad nel 1994). «Jobs aveva in mente di usarlo nell’iPhone. Dopo averlo visto, voleva in esclusiva la nostra soluzione. Se gliela avessimo concessa ci avrebbe messo in una posizione di “sudditanza”. Non abbiamo accettato, lui se l’è fatto per conto suo, creando mercato per i competitori e decretando un successo ancora più grande per la nostra compagnia».