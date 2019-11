Architettura e non solo: l’italiano Gio Ponti, poliedrico, attuale e leggero

Un terzo motivo ci accompagna in questa rilettura della sua opera: il rapporto con la natura. Anticipando ogni discorso sulla sostenibilità(nelle sue opere “tropicali” non c’è un solo condizionatore d'aria) e sul verde urbano, Ponti già negli anni ’30 disegnò le sue “domus” milanesi con terrazze e balconi dotati di fioriere perché piante e fiori prendessero il sopravvento sulle facciate. Propose inoltre un’espansione di Milano nell’area di San Siro con l’idea di quartieri disposti come un «fiume verde» e nel complesso degli uffici Savoia, in estrema periferia, fece ruotare i corpi di fabbrica attorno a un giardino (il “bosco lombardo”)indicando la strada di un’edificazione che includesse il verde come elemento organico della città futura.

Accompagna la mostra un catalogo ricco di contributi di studiosi di ogni parte del mondo , che affrontano aspetti meno noti se non oscuri della sua straordinaria carriera di architetto globe trotter, con incarichi che vanno dall’America Latina (Brasile e Venezuela, soprattutto, dove ha lasciato a Caracas quell’assoluto capolavoro di villa Planchart) all’America del Nord (Il Denver Art Museum, Colorado), dall’Olanda (i magazzini deBijenkorf ad Eindhoven) alla Svezia (l’altro capolavoro dell’Istituto Italiano di Stoccolma) e a Montréal (con la sorprendente invenzione di torri modulari, purtroppo non eseguite), dall’Iran (villa Nemazee a Teheran) al Pakistan (il Palazzo dei Ministeri ad Islamabad) e ad Hong Kong (con la facciata dei grandi magazzini Shui-hing in Nathan Road).

Quali le ragioni di questo inaspettato ( e ineguagliato) successo? Cosa sembrava di Ponti così irresistibilmente umano e moderno da far desiderare un suo intervento in luoghi tanto diversi e lontani? E come gestiva un architetto con uno studio di modeste dimensioni l’estensione e la complessità di tali commesse, cui bisogna naturalmente aggiungere in Italia opere del calibro del palazzo Montecatini (un orologio ad alta precisione formale e tecnica), della torre Pirelli(il simbolo del miracolo italiano capace di far diventare tipico e nostrano il grattacielo americano), della Concattedrale di Taranto (la grande opera dell’età della saggezza, quando – diceva Moretti – tutto gli si palesava come ombra di luce)?

Sono le domande cui vari autori cercano di dare risposte, attingendo a inedite fonti documentarie che fanno chiarezza su fasi della sua carriera sinora rimaste nel vago. Un allestimento empatico alle teorie pontiane sull’architettura come un cristallo, scandisce queste domande in altrettanti temi: accanto alle opere più note, per la prima volta si potranno ammirare i modelli di studio che Ponti riteneva un marchio di fabbrica della sua factory, come gli stupefacenti studi per torri e grattacieli prefabbricati, che Leonardo Sonnoli ha voluto restituire all’onore della piena visibiità, assumendoli come il Leitmotiv grafico della mostra.

Gio Ponti. Amare l’architettura

Roma, Maxxi, dal 26 novembre 2019 al 16 aprile 2020

A cura di Maristella Casciato e Fulvio Irace. Catalogo Forma