L’italo-americano che ha provato (senza riuscirci) a comprare TikTok

È dai tempi di Donald Trump alla Casa Bianca che negli Stati Uniti tentano di bannare Tiktok. O quanto meno di costringere la cinese ByteDance a vendere la divisione americana del social più in crescita del momento a un’azienda statunitense. E negli anni l’operazione è stata vicina alla chiusura, con TikTok US vicino a Microsoft, poi ad Oracle. E più recentemente anche alla famiglia D’Amelio. Già, proprio così. L’imprenditore e politico Marc D’Amelio, padre delle star proprio di TikTok Charli e Dixie D’Amelio, ha provato ad acquistare il social. Ma non c’è riuscito.

L’impero D’Amelio e la scommessa - persa - su TikTok

La conferma è arrivata nelle scorse ore dallo stesso D’Amelio (le cui origini italiane sono note). A marzo, D’Amelio aveva twittato: «Sto mettendo insieme un gruppo di investitori per provare ad acquistare TikTok».

I D’Amelio hanno creato un impero con i propri marchi di vendita al dettaglio e società di capitale di rischio. Ciononostante, è sembrata una mossa fin troppo coraggiosa provare ad acquistare TikTok, una piattaforma che si stima valga almeno 60 miliardi di dollari.

La trattativa «non è più sul tavolo»

Nel complesso, ByteDance vale circa $ 220 miliardi. A D’Amelio la domanda su cosa ne fosse stato della trattativa annunciata a marzo è stata fatta durante l’Information’s Creator Economy Summit. E l’imprenditore ha risposto che la trattativa non è più sul tavolo.

Una trattativa che ha fatto più rumore che altro. Anche perché al di là del denaro potenzialmente raccolto da D’Amelio, sembra difficile pensare che ByteDance sia disposta a vendere TikTok. La società con sede a Pechino ha resistito anche nei momenti più difficili, quando Trump provò a spingere TikTok nelle mani di big come Microsoft e Oracle.