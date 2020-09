L’M&A punta al rilancio con aggregazioni e capitali privati Per Kpmg nel secondo trimestre -17% le operazioni nel mondo e -24% quelle in Italia ma senza il crollo del 2008. Resiste il private equity, che ora cerca nuovi investimenti di Marta Casadei

Per Kpmg nel secondo trimestre -17% le operazioni nel mondo e -24% quelle in Italia ma senza il crollo del 2008. Resiste il private equity, che ora cerca nuovi investimenti

Un calo inevitabile. Ma anche un livello di resilienza sopra le attese. Soprattutto guardando al mercato italiano e alle operazioni che coinvolgono i fondi di private equity. Sono queste le conclusioni della ricerca Kpmg «Private Capital, human capital: trend globali» che verrà presentata oggi al convegno annuale Aifi, in streaming sul sito del Sole 24 Ore. La ricerca evidenzia come il primo semestre sia stato un momento - inevitabilmente - critico per il mercato M&A che ha chiuso il 2019 con quasi 37mila operazioni a livello mondiale, per un valore complessivo di 3.112 miliardi di dollari: il secondo trimestre 2020, e quindi quello che ha coinciso con il lockdown in Europa e in alcuni Stati americani, ha registrato un calo del 17% delle operazioni (15.700 circa contro oltre 19mila) rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

In Italia non è andata diversamente: se dal 2009 al 2019 il numero dei deal è cresciuto anno dopo anno senza mai fermarsi, fino a toccare quota 1.085, nel secondo trimestre 2020 ne sono state concluse solo 381, -24% sullo stesso periodo dell’anno precedente. «Non c’è stato un calo verticale come quello del 2008 - spiega Paolo Mascaretti, partner Kpmg - e, quindi, non mi aspetto un blocco. Ma, considerando che molte delle operazioni concluse nel primo semestre erano state avviate nel 2019, penso che la flessione del numero di deal continuerà anche nella seconda parte dell’anno».

Stringendo il focus sui primi sei mesi dell’anno, emerge che, dopo il picco negativo raggiunto ad aprile, a maggio e giugno il numero delle operazioni è tornato a crescere. Sia a livello mondiale sia italiano. Le opportunità all’orizzonte, ad ogni modo, ci sono: «Ci saranno opportunità di aggregazione, magari da parte di aziende già partecipate da fondi che coglieranno l’occasione di rilevare concorrenti in difficoltà. Oppure imprese che avrebbero fatto ricorso alla Borsa per un’iniezione di capitali freschi e invece, vista l’incertezza del mercato, opteranno per capitali privati, oggi disponibili in varie forme: dai private equity ai family office, fino ai fondi di debito, solo per citarne alcuni. Del resto, rispetto al 2008, l'offerta è molto più varia e sofisticata», chiosa Mascaretti.

Il private equity già nel primo semestre 2020 si è dimostrato più resiliente rispetto al mercato M&A di cui, a livello mondiale, assorbe il 30% circa: nel secondo trimestre il calo dei deal si è fermato a un -11%. «I risultati sono stati meno negativi del previsto - conferma Innocenzo Cipolletta, presidente dell’associazione italiana di Private equity, venture capital e Private debt (Aifi) - e penso che il private capital abbia un ruolo positivo da giocare in questa situazione, potendo offrire alle aziende un sostegno in termini di liquidità».

In Italia, a tenere, sono state proprio le operazioni add on: 95 contro le 98 dell’anno precedente. Che i fondi si siano interessati a nuovi investimenti e a operazioni aggregative emerge anche dall’indagine «Gli impatti del Covid-19 sul mercato del Private Capital», realizzata da Aifi: il 76% menziona la ricerca di nuovi investimenti tra le attività sui cui concentrarsi nella seconda metà dell’anno, mentre il 65% inserisce le strategie add tra i focus dei prossimi mesi relativamente alle aziende già in portafoglio.