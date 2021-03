l Milan risorge ma l’Inter è una forza della natura inarrestabile

Nerazzurri sempre più favoriti

Il riscatto del Milan, oscura una nuova travolgente vittoria dell'Inter che legittima ulteriormente il suo ruolo di favorita per lo scudetto. Parlare di fuga decisiva visto che i rossoneri non mollano l'osso, è inappropriato. Però siamo molto vicini a quello che potrebbe essere uno scatto risolutivo. Avete in mente quando Marco Pantani, nella rampa più ripida, si guardava un attimo indietro prima di buttar via il berretto e poi prendere il largo dagli ultimi inseguitori?

Ecco, al netto della reazione del Milan all'Olimpico, resta quella sensazione lì: che l'Inter stia per spiccare il volo travolgendo ogni residua incertezza. È una forza troppo superiore, un'onda dell'oceano che spazza ogni argine difensivo.

Una forza della natura come quel satanasso di Lukaku che dopo 32 secondi va già in gol con il Genoa. Colpita da questa spallata, la barchetta rossoblu prima imbarca acqua e poi, dopo altri due gol (Darmian e Sanchez), cola mestamente a picco. L'inter sa di essere più forte di tutto e di tutti. Perfino dei guai finanziari del Gruppo Suning che sono tanti ma, almeno in superficie, non rallentano le magnifiche sorti e progressive dei nerazzurri.

L’unica insidia dalle casse di Suning

Quando si fanno 44 punti (su 51) nelle ultime 17 partite, c'è poco da spiegare. Certo Lukaku (con Lautaro) è un ciclone inarrestabile che segna (18 gol ) e fa segnare tutti i compagni, però in questo momento tutto gira al millesimo. Difficile, anche spaccando il capello, trovare nell'Inter un difetto, un punto di vulnerabilità. In più, non deve giocare in Europa come le concorrenti che sono rimaste indietro. L'unico problema, e questo non è uno scherzo, viene dalle esangui casse di Suning. In Cina sta chiudendo il calcio, con l'Inter stringe i cordoni in attesa di nuovi soci. Tra un mese l'Uefa verificherà i pagamenti degli stipendi. Magari su qualcosa chiuderà un occhio, ma qui, per non vedere i buchi, bisogna proprio essere ciechi.

Confronto duro per Pirlo con i suoi predecessori

Chi sta male, ma solo in campo, è la Juventus. Che ansia vederla pareggiare (1-1) col Verona! Che sarà una squadra scomoda, ma è pur sempre il Verona. D'accordo: sette assenze pesano, però il Verona ha anche preso due traverse. Non si possono sempre accampar scuse. Senza Ronaldo che continua a mettere toppe allo sdrucito vestito della Signora, chissà dove sarebbe l'ex serial killer del campionato.Quello della Juve è un passo lento, senza lampi e senza scatti. Perfino il Fenomeno, al 19esimo gol nel torneo, e a uno da Pelè in carriera (766), viene servito poco. Che è davvero un paradosso: come guidare una Mercedes e non schiacciare il gas.