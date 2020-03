L’obbligatorietà dell’azione penale ai tempi del coronavirus

(ANSA)

In fondo, se ci pensiamo bene, non deve destare stupore la notizia dell’apertura di un’inchiesta da parte della diligente Procura di Lodi su ipotetiche responsabilità - voglio sperare per colposa omissione - da parte dei sanitari dell’ospedale di Codogno nella gestione dell’ormai famoso “paziente 1”.



Quale accadimento che abbia conseguenze gravi e che desti l’attenzione dei media e, quindi, dell’opinione pubblica non è immediatamente meritevole di indagine da parte della magistratura inquirente?



Effetti del pan-penalismo che si rincorre con il populismo penale si dirà, sotto l’ombrello del principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale (un totem ormai della struttura costituzionale del processo penale).

Del resto, a pensarci bene, da anni ormai l’evento morte se accade intra moenia per definizione non è considerato un evento naturale, con costi sociali ed umani elevatissimi: la medicina cosiddetta difensiva ne è la riprova.



La premura del capo di quella Procura di precisare che l’indagine è contro ignoti e di non mancare di esprimere ammirazione e riconoscenza al personale sanitario comunque nel mirino dell’indagine stessa, infine, è l’ultimo pentagramma di una partitura già nota: un modo, non troppo velato, per prendere paradossalmente le distanze da un automatismo quasi incontrollabile.



Occorre ancora ricordare un altro aspetto della vicenda in grado di renderla davvero singolare. La presunta notizia di reato, secondo quanto si apprende, sarebbe stata costituita dalle dichiarazioni del presidente del Consiglio dei ministri nel corso di una delle numerosissime interviste rilasciate toto corde domenica scorsa in tutti i canali televisivi. Indossato un abbigliamento casual il presidente Conte, infatti, si è lasciato andare a una dichiarazione altrettanto casual giungendo ad affermare: «Abbiamo due focolai del virus uno dei quali è nato complice un ospedale che non ha osservato determinati protocolli favorendo la nascita di uno dei due focolai …».