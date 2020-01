L’obbligo

L'obbligo di fatturazione elettronica riguarda cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, fatte salve alcune eccezioni (come ad esempio, i soggetti forfetari e quelli in legge 398 con ricavi commerciali non eccedenti i 65.000 euro annui). Gli esonerati possono comunque scegliere il formato elettronico. Al contrario, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Sts) per l'elaborazione della dichiarazione precompilata è previsto anche per il 2020 il divieto di utilizzo delle nuove modalità se il cliente è un privato. Il decreto del 22 novembre scorso ha individuato, già per il 2019, ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati all'Sts, per i quali vale quindi il divieto in questione. Si tratta, per esempio, di tecnici audiometristi e ortopedici, dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, educatori professionali e biologi.