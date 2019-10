L’obesità non è solo Kg in più, il sovrappeso riduce Pil del 2,8% Rappresenta il 9% della spesa sanitaria e comporta una ‘tassa’ di 289 euro l’anno. Questo il “fardello del sovrappeso” per l’Italia – in base a uno studio dell’Ocse pubblicato in occasione della Giornata mondiale dell'Obesità di Giuliana Licini

Quanto pesa l’obesità? Il 9% della spesa sanitaria, una riduzione del Pil del 2,8%, una ‘tassa’ di 289 euro l’anno. Questo il “fardello del sovrappeso” per l’Italia – in base a uno studio dell’Ocse pubblicato in occasione della Giornata mondiale dell'Obesità - a cui vanno aggiunti i 2,7 anni di riduzione della vita media e una produzione inferiore per un ammontare pari a 571 mila lavoratori a tempo pieno. La Penisola, per la verità, ha un’incidenza della popolazione adulta obesa inferiore a buona parte dei Paesi industrializzati, merito probabilmente di quanti ancora seguono una dieta salutare (un po’ più della metà della popolazione contro un terzo in Gran Bretagna), ma negli anni i problemi degli italiani con la bilancia sono andati aumentando, a causa anche di una vita sempre più sedentaria.

Gli italiani sono infatti tra i più pigri dell’Ocse: oltre il 40% della popolazione – 46% tra le donne - non fa un’attività fisica sufficiente. Nella Penisola l’insieme degli adulti sovrappeso (ovvero con un indice di massa corporea superiore a 25 kg per m2, mentre l’obesità inizia quando si superano i 30 kg/m2) nel 2016 era pari al 58,5%, con un’incidenza maggiore tra gli uomini (65,3%) rispetto alle donne (51,5%) contro la media Ue del 59% e la media Ocse del 58,3% (64% uomini e 52,4% donne). In base ai dati del 2016 gli obesi propriamente definiti erano il 19,9% della popolazione, sotto le medie Ocse e Ue 28 pari al 23%. In Arabia Saudita gli obesi sono il 35,4% della popolazione e le persone sovrappeso complessivamente sono quasi il 70%.

Negli Usa l’obesità riguarda i 36% della popolazione e il sovrappeso il 68%. Segue la Turchia con il 32% di obesi e il 67% totale di sovrappeso. Nella frugale India, invece, gli adulti obesi sono solo il 3,9% della popolazione e quelli in sovrappeso non vanno oltre nell’insieme al 19,7% e in Giappone sono il 4,3% e il 27,2% rispettivamente. Negli anni l’obesità è andata aumentando a causa di una dieta sempre più ricca (3.200 calorie in media contro le 2.700 degli anni '60) e di un’attività fisica sempre minore. In Italia gli obesi nel 1996 erano il 13,8% della popolazione adulta (6 punti percentuali in meno rispetto ai livelli di 20 anni dopo) e nel 2006 il 16,9% contro medie Ocse del 15,4% e del 19,1% rispettivamente.