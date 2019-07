L’obiettivo di fondo è attrarre consumi e imponibili

Deve trattarsi di persone che, tuttavia, non siano state fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti al trasferimento. Non è peraltro escluso che questi soggetti possano svolgere un’attività lavorativa in Italia, ordinariamente tassata.

Il regime dei neoresidenti

Infine c’è poi il regime dei cosiddetti neoresidenti, tipicamente rivolto ai soggetti titolari di grandi patrimoni: soggetti che non siano stati residenti in Italia in 9 anni sui 10 periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione e che possono accedere ad un regime d’imposta sostitutiva dell’Irpef su tutti i redditi di fonte estera nella misura di euro 100mila annui per 15 anni.

I regimi di attrazione del capitale umano non hanno effetti negativi sul gettito (come da ultimo appurato dalla relazione al decreto crescita) e, anzi,intercettano imponibili, investimenti e consumi che non sarebbero mai arrivati in Italia. Per il futuro, incentivare maggiormente anche le aziende che si trasferiscono significherebbe rendere il Paese ancor più competitivo, soprattutto se si considera che con la Brexit molti quartier generali sono ancora in cerca di collocazione.