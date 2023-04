L'obiettivo del mezzo miliardo di fatturato

Con l'avvio della produzione di moto Fantic e l'addio ai motori Yamaha (che nel 2020 rappresentavano 32 milioni di euro di fatturato di Minarelli, oggi zero), la casa motoristica bolognese è arrivata a fatturare nel 2022 123 milioni di euro (contro i 76 del 2021). Quest'anno si punta a 143 milioni di euro, per poi salire a 380-390 milioni nel 2025, solo per Motori Minarelli. Il gruppo Fantic entro quella data punta a superare i 500 milioni di euro.



3/11 5/11 Menu