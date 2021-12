L’occhio a infrarossi di Eye4nir chiude un seed da 600mila euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La spin-off del Politecnico di Milano Eye4nir, a pochi mesi dalla sua costituzione completa il primo round seed raggiungendo 600mila euro con l'investimento del fondo Poli360 gestito da 360 Capital e di Eureka! Fund I – Technology Transfer gestito da Eureka! Venture Sgr.

Le risorse saranno utilizzate per sviluppare l'innovativa tecnologia di Eye4nir, che permette di rilevare con un solo dispositivo sensore (foto-rivelatore) contemporaneamente la radiazione elettromagnetica sia nella lunghezza d'onda visibile che quella nel vicino infrarosso; quest'ultima denominata Short-Wave-Infrared (Swir) abbraccia convenzionalmente le lunghezze d'onda che vanno da 1 micron a 2 micron.

La tecnologia sviluppata da Eye4nir offre numerose applicazioni, per vedere ciò che sfugge all'occhio umano, consentendo di acquisire immagini in condizioni di scarsa visibilità: al giorno d’oggi, mentre i foto-rivelatori capaci di rilevare la radiazione emessa nelle lunghezze d'onda del visibile sono basati su silicio e sono presenti in moltissimi oggetti di uso quotidiano (come ad esempio gli smartphones o nei sistemi di visione presenti nelle auto), la tecnologia di imaging Swir è scarsamente sfruttata rispetto all’opportunità che offre. La luce Swir riflessa da un oggetto trasporta informazioni sulla sua composizione, abilitando numerose applicazioni nel settore automobilistico, sanitario, dell’automazione industriale e dei controlli di qualità.

Eye4nir nasce come sviluppo di un progetto scientifico portato avanti dal team di ricerca per i semiconduttori basati su leghe del silicio-germanio (SiGe) del Politecnico di Milano e dal team di ottica e optoelettronica non lineare dell’Università Roma Tre. Il team della startup, guidato dall'ad Andrea Ballabio, PhD in Fisica al Politecnico di Milano, si è così assicurato la proprietà intellettuale presentando due brevetti, grazie al supporto del Technology Transfer Office del Politecnico di Milano e a Roma Tre che detengono la titolarità rispettivamente al 60% e 40%.

Eye4nir si è inoltre aggiudicata la call for ideas Switch2product del Politecnico di Milano grazie alla quale ha ricevuto il primo investimento con cui è stato incrementato il Technology Readiness Level della tecnologia sino all'attuale livello 4. Il team ha inoltre è stato inoltre premiato come vincitore di due importanti competizioni per startup come StartCup Lombardia 2020 e PNI2020.

La forte riduzione dei costi di produzione garantita dalla tecnologia innovativa sviluppata all’interno di Eye4nir renderà la tecnologia di imaging Swir disponibile per diverse applicazioni che verranno analizzate sia dal punto di vista tecnologico che da quello delle prospettive di mercato: ispezioni industriali, controllo qualità e guida autonoma sono i primi ambiti di interesse.