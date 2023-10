L’Occidente invecchiato e il centro del mondo che oggi è già in Asia

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il centro del mondo si è spostato in Asia. In ogni aeroporto asiatico, trovi agli imbarchi le file preferenziali per chi ha più di 55 anni. Noi occidentali, per loro, siamo tutti vecchi. La crescita economica e il contributo di radicale modernità apportato nella nuova globalizzazione dalla Cina e dall’India, che sono due dei Paesi in cui noi investiamo, sono fondamentali. E non è soltanto un tema di demografia, di catene globali del valore e di concentrazione di innovazioni disruptive. È anche una questione di attitudine verso le cose. Nelle Filippine esistono due mesi di bel tempo e dieci mesi di cattivo tempo all’anno. Pochi giorni fa mi trovavo in un mercato a Manila. All’improvviso è iniziato a piovere. In pochi minuti l’acqua è arrivata a trenta centimetri. Nessuno ha battuto ciglio. Sono comparsi strani risciò che hanno portato ognuno a prendere la propria macchina. In Italia e in Europa sarebbero scoppiate, nella stessa situazione, una crisi di panico collettiva e una inutile rivolta dello spirito di cittadinanza perché nessuno interveniva, anche se sarebbe stato razionalmente evidente pure a Parigi o a Milano che nessuna autorità pubblica avrebbe potuto rimediare agli effetti di un simile uragano».

A Manila Roberta Casali è vicepresident dell’Asian Development Bank, una delle istituzioni finanziarie sovrannazionali costruite sul modello della World Bank, che adesso stanno arricchendo la loro specializzazione storica – fornire il denaro con cui i Paesi in via di sviluppo possano sradicare la povertà e crescere nelle dotazioni infrastrutturali e immateriali, aumentando il benessere e riducendo le differenze interne – con nuove attività coerenti con lo spirito (e le necessità) dei tempi: per esempio il contrasto al cambiamento climatico e la riduzione delle differenze di genere.

Prima che prenda il volo da Malpensa a Manila con scalo a Dubai, ci troviamo al Rigolo, uno degli ultimi luoghi dove quel che resta della borghesia milanese va la domenica a pranzo con la famiglia e con gli amici. Lei è di Roma, quartiere Monteverde Nuovo. Ma, da lungo tempo, abita a Milano, non lontano da via Moscova. Suo marito è Maurizio Bottari: «Si occupa di risorse umane, stiamo insieme da 42 anni, ci siamo fidanzati alla fine del primo anno di Economia alla Sapienza, il nostro amore è fondamentale, non ho mai sperimentato la tensione che qualche volta avvelena le coppie quando la donna ha eccellenti risultati sul lavoro, è sempre stato il mio primo sostenitore». Hanno tre figli: Ambra, Alessandro e Irene.

Da quando – l’anno scorso – è diventata una prima linea manageriale dell’Asian Development Bank, vive a Manila, nel vecchio quartiere finanziario chiamato Makati, e sugli aerei.

Il cameriere di Rigolo ci porta i menù. Entrambi prendiamo un piatto di salame toscano con i fichi e un calice di Chianti. Roberta è anti-elitaria. Nelle costruzioni chiare del suo parlare, con il suo italiano che sembra una lingua tradotta dall’inglese, non si intuiscono le sedimentazioni retoriche e le architetture verbali che spesso permeano chi ha studiato latino e greco, storia e filosofia. Non ha frequentato, da adolescente, il classico. «Mi faceva sorridere quando, alla facoltà di economia della Sapienza, mi trovavo davanti qualcuno che si stupiva all’idea che non avessi fatto il ginnasio e il liceo. Non ho mai avvertito ostilità per questo. Ma una constatazione di diversità e un senso di lontananza, sì». Siamo a mangiare fuori, all’aria aperta. A un certo punto passa a fianco dei tavoli l’amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, insieme a un ragazzo. La sua famiglia apparteneva alla piccola borghesia economica romana, ma con una autentica passione per lo studio: «Nessuno dei miei genitori aveva frequentato il classico. Mia madre Luciana era logopedista all’ospedale San Camillo. È stata una delle prime allieve del neuropsichiatra infantile Giovanni Bollea. Mio padre Velse insegnava topografia all’istituto tecnico commerciale Giacomo Medici del Vascello, che si trovava a Monteverde Vecchio. Io ho frequentato con grande dedizione e profitto ragioneria. I miei genitori mi hanno inculcato l’idea che, con lo studio, si potesse fare tutto. Avevano ragione».