«L’Occidente può essere decisivo» di Giovanna Mancini

2' di lettura

Per fortuna, nelle ultime settimane è arrivata la pioggia ad aiutare le migliaia di volontari impegnati a spegnere gli incendi che da mesi stanno devastando la foresta Amazzonica, polmone verde della Terra, che da solo fornisce il 20% dell’ossigeno globale.

«È vero che gli incendi sono in parte eventi naturali nella foresta amazzonica, ma spesso si tratta di eventi causati dalla mano dell’uomo, per coprire attività di disboscamento illegale», spiega la professoressa Antonella Mori, docente all’università Bocconi ed esperta Ispi per il Sud America.

Alla fine dell’estate il caso Amazzonia è esploso con grande clamore: che cosa è successo?

Quest’anno c’è stato un forte aumento dei roghi (secondo l’Istituto nazionale di ricerca spaziale, un incremento dell’84% tra gennaio e agosto del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018, per un totale di 74mila incendi, ndr) e la comunità internazionale si è allarmata, temendo che fosse una conseguenza del corso politico inaugurato dal nuovo governo di Jair Bolsonaro. Il presidente brasiliano non ha mai dimostrato grande sensibilità verso i temi dell’ambiente. Inoltre, tra le lobby che lo sostengono c’è quella, potentissima, dell’agrobusiness, interessata a ricavare nuove aree coltivabili dalla deforestazione.

Ma non ci sono leggi adeguate a proteggere l’Amazzonia?