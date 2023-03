L'occupazione cresce, ma non intacca il divario di genere

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il 15,9% dei lavoratori dipendenti fa straordinari non retribuiti. Il dato emerge dall'indagine INAPP PLUS 2022 ed è preoccupante, considerando che gli straordinari interessano ben il 60% dei lavoratori. Il problema si iscrive nel più generale tema della regolazione dei tempi di lavoro: circa la metà degli occupati svolge lavori sia di notte che nei festivi. Spesso è vero che per alcuni settori e professioni il lavoro notturno o nei festivi è legato alla natura della prestazione, ma è anche vero che questa modalità sembra diffondersi dove non necessaria. Tutt’oggi ben 900mila dipendenti lavoratori sperimentano allo stesso tempo sia un orario ridotto, sia la presenza di orari antisociali.

Una certa rigidità si registra sul fronte dei permessi: il 21,3% degli occupati dichiara di non poter o non volere prendere permessi, il 54,8% può prenderli e il restante 23,9% può modulare l'impegno lavorativo. C'è poi l'altro lato della medaglia, quello della consistente quota di sottoccupati, maggiormente presente tra le donne, anche per la loro maggiore concentrazione nel part-time.

Loading...

Dal Rapporto INAPP Plus 2022 emerge un altro dato allarmante: dopo la nascita di un figlio quasi una donna su cinque (18%) tra i 18 e i 49 anni non lavora più e solo il 43,6% permane nell'occupazione. Motivazione prevalente è la conciliazione tra lavoro e cura (52%), seguita dal mancato rinnovo del contratto o licenziamento (29%) e da valutazioni di opportunità e convenienza economica (19%).

La maternità continua a rappresentare una causa strutturale di caduta della partecipazione femminile, nonostante proprio nel 2022 sia stato toccato il minimo storico di natalità. Resta il nodo della scarsa disponibilità e accessibilità, anche economica, degli asili nido. Per le famiglie che non possono farsi carico di tutte le cure dei figli, i nonni restano l'alternativa più utilizzata (58%).

Per conciliare lavoro e cura dei figli, circa un quarto degli intervistati ritiene fondamentale un orario di lavoro più flessibile, o in smart working. Il part-time è più frequentemente indicato dalle donne (+22% sugli uomini). Quest'ultimo dato, unito a quello relativo all'utilizzo dei congedi parentali (68,6% per le donne), ribadisce un modello che relega la donna al ruolo di caregiver principale, con evidenti ripercussioni occupazionali e retributive.