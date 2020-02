L’occupazione cresce poco (e male) Se più lavoratori generano meno pil, vuol dire che i nuovi posti sono a basso valore aggiunto di Andrea Garnero

Quattro settimane fa il comunicato sull’andamento dell’occupazione a novembre dava segnali incoraggianti, secondo il presidente del Consiglio Conte. I dati di dicembre pubblicati giovedì scorso, invece, sono stati una doccia fredda tanto da spingere la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo a suggerire un supplemento di riflessione. Cosa è successo in meno di un mese? L’andamento del mercato del lavoro italiano è altalenante, questo dovrebbe essere chiaro da tempo. Non può essere altrimenti se i fondamentali economici restano deboli, come i dati sul Pil di venerdì scorso confermano. Questo consiglierebbe maggiore prudenza nel commento dei comunicati mensili (tanto più per cercare eventuali validazioni a tale o tal altra riforma).

Se cerchiamo di isolare il segnale dal rumore, quali sono i trend principali che emergono negli ultimi trimestri? In termini numerici, al di là dell’altalena mensile, il nostro mercato del lavoro ha fatto meglio di quanto ci saremmo potuti aspettare data la (non) crescita del Pil. Il tasso di occupazione aveva raggiunto a novembre il livello più alto da quando sono disponibili le serie storiche e il tasso di inattività il livello più basso mentre il Pil del quarto trimestre diminuiva dello 0,3%. Un riequilibrio a dicembre non stupisce.

I record di occupazione comunque sono poca cosa se ci si confronta agli altri Paesi europei. Salvo Grecia e Spagna (che ancora fanno peggio di noi) e Francia (che al 8,4% rimane a livelli di disoccupazione strutturalmente alti), il mondo sviluppato parla di piena occupazione e di un “boom” di posti di lavoro. E comunque il nostro record di occupazione corrisponde pur sempre solo a 23 milioni di occupati in un Paese di 60 milioni di abitanti. Infine, la distanza tra il tasso di occupazione degli uomini (68%) e quello delle donne (50,4%) rimane enorme. La metà delle donne italiane tra i 15 e i 64 anni continua a rimanere a casa.

Inoltre, a dispetto della buona performance nell’ultimo anno, i mercati del lavoro dei Paesi Ocse, inclusa l’Italia, potrebbero non aver ancora cominciato a scontare la debolezza macroeconomica globale, confermata dai dati sul Pil di venerdì. La crescita nel 2019 ha rallentato in tutti i Paesi e le previsioni per i prossimi mesi sono al ribasso. Le tensioni commerciali restano forti e le relazioni tra Regno Unito e Unione europea post-Brexit sono ancora tutte da scrivere. Le tensioni con l’Iran e il Coronavirus aggiungono, poi, ulteriore incertezza. Un rallentamento negli ultimi mesi lo si è già visto nel numero di posti aperti dalle imprese (i posti vacanti), che sono in generale un indicatore anticipato del mercato del lavoro. Se la frenata sarà confermata, la si vedrà anche nell’andamento occupazionale. I numeri di dicembre potrebbero essere la prima avvisaglia, ma è presto per dirlo con certezza.

Se il lavoro cresce nonostante un Pil stagnante o declinante, significa che a crescere sono soprattutto i posti di lavoro a basso valore aggiunto e quindi a basso salario (sempre ieri l’Istat ha evidenziato un rallentamento delle retribuzioni contrattuali), a tempo parziale (il part-time involontario è più che raddoppiato dall’inizio della crisi) e di breve durata. La crescita dei contratti a tempo determinato si è fermata, ma sul totale dei lavoratori dipendenti i temporanei restano al 17,2%, esattamente come nel luglio del 2018 quando fu varato il decreto che avrebbe dovuto portare alla «Waterloo del precariato». Il sentimento di precarietà resta forte, ma non tanto o non solo per la percentuale elevata di contratti temporanei, ma perché con le numerose crisi aziendali i posti di lavoro sono a rischio anche per chi ha vecchi contratti a tempo indeterminato ancora coperti dall’articolo 18. Inoltre, la copertura degli ammortizzatori sociali resta parziale e le politiche attive un miraggio nella maggior parte delle regioni italiane.