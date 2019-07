L’occupazione Usa batte le attese. Cosa farà ora la Fed?

La Fed rilascerà i verbali del suo passato vertice la prossima settimana e dal documento i mercati cercheranno di trarre conclusioni sulle valutazioni delle condizioni economiche da parte della Banca centrale guidata da Jerome Powell e sul senso di urgenza o meno di nuove svolte di politica monetaria.



Più in dettaglio, i nuovi impieghi in giugno sono stati trainati dai servizi professionali e di business, che hanno creato 51.000 buste paga. La sanita' ha aggiunto 35.000 posti di lavoro. Assunzioni si sono verificate anche nello strategico e delicato settore manifatturiero (+17.000) esposto alle tensioni commerciali, come nei trasporti e nella logistica (+24.000). Le costruzioni hanno portato in dote 21.000 impieghi.



Segni di tenuta del mercato del lavoro, nonostante la frenata nelle nuove assunzioni rispetto al 2018, erano di recente gia' arrivati dai sussidi di disoccupazione: le nuove richieste nell'ultima settimana sono state pari a 221.000, con un calo di ottomila unità. La media delle ultime quattro settimane e' rimasta relativamente stabile, con un incremento di 500 unità.