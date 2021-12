L’occupazione Usa rafforza la volatilità dei listini. In attesa della Fed

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mancava un dato sull’occupazione contraddittorio come quello diffuso oggi negli Stati Uniti per completare il mosaico di incertezze che si trovano ad affrontare i mercati in queste settimane che vanno a concludere un anno vissuto finora all’insegna della rincorsa per la maggior parte delle classi di investimento rischiose. La crescita inferiore alle attese dei posti di lavoro creati dalla principale economia mondiale (210mila contro i 550mila attesi mediamente a novembre) rappresenta l’ennesimo tassello...